В этом уверены поклонники певицы, особенно после появления новых снимков в личном блоге Бритни. В кадре она демонстрирует прекрасную фигуру в ярком бикини.
Бритни Спирс показала фигуру в бикини
Сегодня, 01:05
Певица Бритни Спирс удивила поклонников пляжными снимками.
Внешний образ и фигура популярной исполнительницы не раз претерпевали сильные и зачастую ужасные изменения. Но звезде удалось стойко перенести все напасти судьбы и начать жизнь с чистого листа. И, пожалуй, именно сейчас 35-летняя Спирс достигла пика своей привлекательности.
В этом уверены поклонники певицы, особенно после появления новых снимков в личном блоге Бритни. В кадре она демонстрирует прекрасную фигуру в ярком бикини.
В этом уверены поклонники певицы, особенно после появления новых снимков в личном блоге Бритни. В кадре она демонстрирует прекрасную фигуру в ярком бикини.
← Крисси Метц показала свои чересчур пы...
Ключевые слова: Бритни Спирс
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Количество просмотров: 481
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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