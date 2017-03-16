Хакеры выложили в сеть фото Эммы Уотсон без цензуры

Оказалось, что и их любимица балует «голыми селфи» и вот некоторые из них, сделанные в ванне и стали достоянием сначала хакеров, а потом и всех желающих.И хотя лица девушки в пене почти не видно, сомнений в том, что это именно Уотсон ни у кого нет.А еще говорят, что все эти фото очередной трюк самой актрисы для раскрутки фильма «Красавица и Чудовище».Как знать. Может так и есть.