Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Хакеры выложили в сеть фото Эммы Уотсон без цензуры

Сегодня, 01:50
С 2001 года, поклонники Гарри Поттера следили за тем, как героиня Эммы Уотсон, Гермиона, превращалась из маленькой девочки в цветущую девушку, а теперь дождались и фото в стиле ню.

Хакеры выложили в сеть фото Эммы Уотсон без цензуры
Оказалось, что и их любимица балует «голыми селфи» и вот некоторые из них, сделанные в ванне и стали достоянием сначала хакеров, а потом и всех желающих.

Хакеры выложили в сеть фото Эммы Уотсон без цензуры


И хотя лица девушки в пене почти не видно, сомнений в том, что это именно Уотсон ни у кого нет.

Хакеры выложили в сеть фото Эммы Уотсон без цензуры


А еще говорят, что все эти фото очередной трюк самой актрисы для раскрутки фильма «Красавица и Чудовище».

Хакеры выложили в сеть фото Эммы Уотсон без цензуры


Как знать. Может так и есть.

Хакеры выложили в сеть фото Эммы Уотсон без цензуры


Хакеры выложили в сеть фото Эммы Уотсон без цензуры

← Экс-звезда Дом-2 Оксана Стрункина не мо... Бритни Спирс выложила в сеть снимки с ... →

Автор: Mysha

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Хакеры слили в сеть личные фото Эммы Уотсон
Эмма Уотсон прибыла на светское мероприятие в платье-фраке
Ким Кардашьян и Эмили Ратажковски выложили в сеть пикантное селфи
Эмма Уотсон появилась на страницах Esquire
Самое популярное за неделю
Комментарии
Беременная Рози Хантингтон-Уайтли спрятала растущий животик под необычным нарядом Модель Рози Хантингтон-Уайтли появилась на светском мероприятии в оригинальном образе.
Бритни Спирс выложила в сеть снимки с детьми из парка развлечений Певица Бритни Спирс целый день развлекалась на аттракционах со своими детьми.
Хакеры выложили в сеть фото Эммы Уотсон без цензуры С 2001 года, поклонники Гарри Поттера следили за тем, как героиня Эммы Уотсон, Гермиона, превращалась из маленькой девочки в цветущую девушку, а теперь дождались и фото в стиле ню.
Экс-звезда Дом-2 Оксана Стрункина не может обеспечить себя и сына Экс-участница проекта "Дом-2" Оксана Стрункина призналась, что переживает очень сложный период в своей жизни.
Дана Борисова стесняется своей внешности Блондинка Дана Борисова впервые за долгое время вышла на связь и сразу рассказала фолловерам, куда пропала на три дня.
Настасья Самбурская попрошайничает на улицах Европы Актриса и активная инстаграмщица Настасья Самбурская несколько дней назад улетела с подругами на отдых в Швейцарию, где почувствовала насколько мало она зарабатывает.
Дженнифер Лопес впервые показала своего нового избранника Певица Дженнифер Лопес выложила в сеть селфи с возлюбленным.
Ирина Безрукова написала трогательное сообщение в память о сыне Актриса Ирина Безрукова почтила память своего умершего сына.
Западные звезды обвинили Елену Темникову в воровстве В прошлом году вокруг творчества певицы Елены Темниковой разгорелся скандал.
Максим Виторган полностью разделся, прикрыв достоинство пакетом Актер и супруг Ксении Собчак Максим Виторган решил поделиться с подписчиками Инстаграм результатами своего похудения, опубликовав фотографию, где позирует полностью обнаженным.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.