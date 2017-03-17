Многие обвиняют Меган в чрезмерном увлечении пластическими операциями. И действительно, лицо актрисы претерпело значительные изменения, хотя и до вмешательства Фокс была красоткой. Тем не менее, от такого фотосета, в котором Меган демонстрирует новую коллекцию бренда Frederick’s of Hollywod, совершенно невозможно оторвать взгляд.
Меган Фокс показала роскошную фигуру в фотосессии коллекции нижнего белья
Вчера, 21:37
Актриса Меган Фокс блистает в новой пикантной фотосессии.
Потрясающая 30-летняя актриса Меган Фокс недавно стала мамой в третий раз. Однако её фигура по-прежнему прекрасна, а поклонники, да и просто пользователи сети, буквально засыпают блог звезды восхищенными комплиментами и ставят её снимкам тысячи лайков за считанные часы.
Многие обвиняют Меган в чрезмерном увлечении пластическими операциями. И действительно, лицо актрисы претерпело значительные изменения, хотя и до вмешательства Фокс была красоткой. Тем не менее, от такого фотосета, в котором Меган демонстрирует новую коллекцию бренда Frederick’s of Hollywod, совершенно невозможно оторвать взгляд.
Многие обвиняют Меган в чрезмерном увлечении пластическими операциями. И действительно, лицо актрисы претерпело значительные изменения, хотя и до вмешательства Фокс была красоткой. Тем не менее, от такого фотосета, в котором Меган демонстрирует новую коллекцию бренда Frederick’s of Hollywod, совершенно невозможно оторвать взгляд.
← Дочь Майкла Джексона подражает Мадонн... Африкантова поведала, насколько ей бы... →
Ключевые слова: Меган Фокс
Количество просмотров: 3 133
Количество просмотров: 3 133
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Девушка Дмитрия Тарасова задумывается о семье и детях Отношения 29-летнего футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко сейчас обсуждаются.
Юлианна Караулова подала заявление в загс 28-летняя певица Юлианна Караулова определилась с датой свадьбы.
Африкантова поведала, насколько ей было тяжело с Чуевым На прошлой неделе из телепроекта "Дом-2" ушел Андрей Чуев.
Ева Мендес появилась на публике после долгого перерыва Супруга актера Райана Гослинга Ева Мендес впервые вышла в свет после полугодовой паузы.
Певица Виктория Дайнеко попала в больницу СМИ сообщают, что 29-летняя певица Виктория Дайнеко почувствовала себя плохо.
Меган Фокс показала роскошную фигуру в фотосессии коллекции нижнего белья Актриса Меган Фокс блистает в новой пикантной фотосессии.
Дочь Майкла Джексона подражает Мадонне в новой фотосессии Дочь легендарного певца Майкла Джексона Пэрис невероятно похожа на молодую Мадонну.
Дочка Виктории Боря вернулась к маме отметить юбилей С тех пор, как Виктория Боня переехала в Калифорнию, дочка Анджелина жила отдельно от звездной мамы.