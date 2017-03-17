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Меган Фокс показала роскошную фигуру в фотосессии коллекции нижнего белья

Вчера, 21:37
Актриса Меган Фокс блистает в новой пикантной фотосессии.

Меган Фокс показала роскошную фигуру в фотосессии коллекции нижнего белья
Потрясающая 30-летняя актриса Меган Фокс недавно стала мамой в третий раз. Однако её фигура по-прежнему прекрасна, а поклонники, да и просто пользователи сети, буквально засыпают блог звезды восхищенными комплиментами и ставят её снимкам тысячи лайков за считанные часы.

Меган Фокс показала роскошную фигуру в фотосессии коллекции нижнего белья


Меган Фокс показала роскошную фигуру в фотосессии коллекции нижнего белья


Многие обвиняют Меган в чрезмерном увлечении пластическими операциями. И действительно, лицо актрисы претерпело значительные изменения, хотя и до вмешательства Фокс была красоткой. Тем не менее, от такого фотосета, в котором Меган демонстрирует новую коллекцию бренда Frederick’s of Hollywod, совершенно невозможно оторвать взгляд.

Меган Фокс показала роскошную фигуру в фотосессии коллекции нижнего белья


Меган Фокс показала роскошную фигуру в фотосессии коллекции нижнего белья


Меган Фокс показала роскошную фигуру в фотосессии коллекции нижнего белья


Меган Фокс показала роскошную фигуру в фотосессии коллекции нижнего белья

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Ключевые слова: Меган Фокс

Количество просмотров: 3 133
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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