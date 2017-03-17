Меган Фокс показала роскошную фигуру в фотосессии коллекции нижнего белья

Потрясающая 30-летняя актриса Меган Фокс недавно стала мамой в третий раз. Однако её фигура по-прежнему прекрасна, а поклонники, да и просто пользователи сети, буквально засыпают блог звезды восхищенными комплиментами и ставят её снимкам тысячи лайков за считанные часы.Многие обвиняют Меган в чрезмерном увлечении пластическими операциями. И действительно, лицо актрисы претерпело значительные изменения, хотя и до вмешательства Фокс была красоткой. Тем не менее, от такого фотосета, в котором Меган демонстрирует новую коллекцию бренда Frederick’s of Hollywod, совершенно невозможно оторвать взгляд.