Поклонникам остается только завидовать тому, на фоне какой красоты позирует их любимая звезда и, конечно, ждать новых кадров - ведь отдых Беллы только начался. "Лучший день! Прекрасное место!" - гласит подпись к фотографиям.
Белла Хадид показала фигуру в крошечном бикини
Сегодня, 20:21
Модель Белла Хадид улетела отдыхать на Ямайку.
Одна из самых ярких звезд мировых подиумов и глянцевых обложек, 20-летняя Белла Хадид выложила в сеть красочные снимки с отдыха. Для каникул модель выбрала экзотическую Ямайку. На самых первых кадрах, появившихся в блоге Хадид, девушка предстаёт в двух купальниках - маленьком бикини, а также в оригинальном купальнике на шнуровке.
Поклонникам остается только завидовать тому, на фоне какой красоты позирует их любимая звезда и, конечно, ждать новых кадров - ведь отдых Беллы только начался. "Лучший день! Прекрасное место!" - гласит подпись к фотографиям.
Поклонникам остается только завидовать тому, на фоне какой красоты позирует их любимая звезда и, конечно, ждать новых кадров - ведь отдых Беллы только начался. "Лучший день! Прекрасное место!" - гласит подпись к фотографиям.
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Ключевые слова: Белла Хадид
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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