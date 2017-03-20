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Белла Хадид показала фигуру в крошечном бикини

Сегодня, 20:21
Модель Белла Хадид улетела отдыхать на Ямайку.

Белла Хадид показала фигуру в крошечном бикини
Одна из самых ярких звезд мировых подиумов и глянцевых обложек, 20-летняя Белла Хадид выложила в сеть красочные снимки с отдыха. Для каникул модель выбрала экзотическую Ямайку. На самых первых кадрах, появившихся в блоге Хадид, девушка предстаёт в двух купальниках - маленьком бикини, а также в оригинальном купальнике на шнуровке.

Белла Хадид показала фигуру в крошечном бикини


Белла Хадид показала фигуру в крошечном бикини


Поклонникам остается только завидовать тому, на фоне какой красоты позирует их любимая звезда и, конечно, ждать новых кадров - ведь отдых Беллы только начался. "Лучший день! Прекрасное место!" - гласит подпись к фотографиям.

Белла Хадид показала фигуру в крошечном бикини


Белла Хадид показала фигуру в крошечном бикини


Белла Хадид показала фигуру в крошечном бикини

← Вера Брежнева выложила в сеть фееричн...

Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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