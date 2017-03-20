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Участница Дом-2 Лера Фрост показала роскошную форму груди

Сегодня, 12:26
Многие обвиняют Леру Фрост в том, что она чрезмерно "накачала" губы и грудь, но недавняя фотосессия в бикини показывает, что у девушки всё "на своих местах".

Участница Дом-2 Лера Фрост показала роскошную форму груди
В данный момент Лера не только раздает советы другим "сожителям" на острове, но и занимается самопродвижением.

Участница Дом-2 Лера Фрост показала роскошную форму груди


С первого дня Лера не скрывала того, что хочет не только найти любовь, но и показать себя всему миру, что она успешно делает с помощью пляжных фотосессий в бикини.

Участница Дом-2 Лера Фрост показала роскошную форму груди


Поклонники восхищаются тем, как умело Лера, не испортив собственную внешность, смогла "слепить" из себя настоящий эталон женственности.

Участница Дом-2 Лера Фрост показала роскошную форму груди

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Ключевые слова: Лера Фрост

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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