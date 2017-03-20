Участница Дом-2 Лера Фрост показала роскошную форму груди

Многие обвиняют Леру Фрост в том, что она чрезмерно "накачала" губы и грудь, но недавняя фотосессия в бикини показывает, что у девушки всё "на своих местах".

В данный момент Лера не только раздает советы другим "сожителям" на острове, но и занимается самопродвижением.С первого дня Лера не скрывала того, что хочет не только найти любовь, но и показать себя всему миру, что она успешно делает с помощью пляжных фотосессий в бикини.Поклонники восхищаются тем, как умело Лера, не испортив собственную внешность, смогла "слепить" из себя настоящий эталон женственности.