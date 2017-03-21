Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Пелагея похвасталась своей фигурой

Сегодня, 21:14
На днях в Кремле состоялся концерт, в котором участвовали конкурсанты проекта "Голос" и наставники шоу.

Пелагея похвасталась своей фигурой
Шоу организовали в честь пятилетия существования проекта "Голос".

Многие задавались вопросом, будет ли участвовать в концерте молодая мама Пелагея.

Пелагея не только вышла на сцену, а еще и была одной из ведущих. Зрители поразились фигурой певицы, которая выглядит даже лучше, чем до рождения ребенка.

Пелагея похвасталась своей фигурой


«Я ленивая мать. Самое трудное для меня сейчас - это гулять с Таисией по лесу. Снег сошел, все вылезло наружу и прилипает к колесам коляски. Я знаю, что другие матери просто выставляют люльки с детьми на балкон, но у меня балкона нет, поэтому приходится гулять каждый день по два часа. И мне это очень лениво», - рассказывает певица.

← Дарья Пынзарь покоряет горы в Сочи Леся Кафельникова кардинально измени... →

Ключевые слова: Пелагея

Количество просмотров: 3 757
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Пелагея разговорилась с Ургантом на очень откровенные темы
Беременная Пелагея показала новое лицо
Пелагея избавилась от кудряшек
Мария Гойя
Самое популярное за неделю
Комментарии
Пелагея похвасталась своей фигурой На днях в Кремле состоялся концерт, в котором участвовали конкурсанты проекта "Голос" и наставники шоу.
Леся Кафельникова кардинально изменила имидж Дочь теннисиста Евгения Кафельникова обновила прическу.
Дарья Пынзарь покоряет горы в Сочи Экс-участница телестройки "Дом-2" Дарья Пынзарь отправилась на отдых.
В сети оказалась скандальная фотография обнаженной Ренаты Литвиновой Неожиданно СМИ вспомнили о снимке 50-летней Ренаты Литвиновой, который был сделан в самом начале её карьеры.
Пародия Денчика на клип Ольги Бузовой "Привыкаю" стала хитом просмотров Близкий друг и пиар-менеджер Ольги Бузовой Денчик решил поприкалываться над её новым творением.
Настасья Самбурская примерила роль "Ревизорро" Актриса Настасья Самбурская решилась на отчаянный эксперимент. Видимо кто-то заставил Настасью ради шоу примерить на себя образ Лены Летучей. Теперь Самбурская, надев белые перчатки, будет бороться за чистоту.
Светлана Бондарчук замечена с новым бойфрендом С тех пор, как Светлана развелась с мужем Федором, она неустанно путешествует. При чем делает это преимущественно в компании мужчин.
Екатерина Варнава помолодела на 10 лет Ведущая и актриса Екатерина Варнава решилась на кардинальные изменения во внешнем виде.
Анастасия Ивановская решилась на болезненную процедуру для подтяжки формы ягодиц Cтройная модель Анастасия Ивановская решила, что её тело не достаточно подтянуто и решилась на процедуру, которую чаще используют девушки с увесистыми достоинствами.
Участница Дом-2 Лера Фрост показала роскошную форму груди Многие обвиняют Леру Фрост в том, что она чрезмерно "накачала" губы и грудь, но недавняя фотосессия в бикини показывает, что у девушки всё "на своих местах".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.