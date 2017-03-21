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Пелагея похвасталась своей фигурой

Сегодня, 00:25
На днях в Кремле состоялся концерт, в котором участвовали конкурсанты проекта "Голос" и наставники шоу.

Пелагея похвасталась своей фигурой
Шоу организовали в честь пятилетия существования проекта "Голос".

Многие задавались вопросом, будет ли участвовать в концерте молодая мама Пелагея.

Пелагея не только вышла на сцену, а еще и была одной из ведущих. Зрители поразились фигурой певицы, которая выглядит даже лучше, чем до рождения ребенка.

Пелагея похвасталась своей фигурой


«Я ленивая мать. Самое трудное для меня сейчас - это гулять с Таисией по лесу. Снег сошел, все вылезло наружу и прилипает к колесам коляски. Я знаю, что другие матери просто выставляют люльки с детьми на балкон, но у меня балкона нет, поэтому приходится гулять каждый день по два часа. И мне это очень лениво», - рассказывает певица.

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Ключевые слова: Пелагея

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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