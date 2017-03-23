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Участница "Дома-2" Рима Пенджиева похвасталась своей фигурой

Сегодня, 10:29
Рима Пенджиева получила известность благодаря участию в телепроекте "Дом-2".

Участница "Дома-2" Рима Пенджиева похвасталась своей фигурой
Сейчас девушка отдыхает на пляжах Израиля. Обрадовавшись теплой погоде, Рима сразу отправилась купаться.

У моря девушка устроила фотосессию. Она была одета в раздельный купальник, который не скрывал ее аппетитных форм.

Участница "Дома-2" Рима Пенджиева похвасталась своей фигурой


«Друзья, ну что, всем огромный привет из Израиля, с Мертвого моря. Мы только что покупались в море, но там, конечно, долго не належишься. Немножко помочили свои конечности и свое тельце и решили пойти поплавать в бассейне, потому что здесь можно и позагорать, и пресная водичка. Очень радует то, что солнышко у нас тут хорошее. Вроде бы, людей не очень много. Приехали сюда буквально на один день, без ночевочки. Жарю свои булочки. Всем хорошего настроения, хорошего дня», - написала Рима в "Инстаграм".

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Ключевые слова: Рима Пенджиева

Количество просмотров: 15 613
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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