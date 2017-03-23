Участница "Дома-2" Рима Пенджиева похвасталась своей фигурой

Сейчас девушка отдыхает на пляжах Израиля. Обрадовавшись теплой погоде, Рима сразу отправилась купаться.У моря девушка устроила фотосессию. Она была одета в раздельный купальник, который не скрывал ее аппетитных форм.«Друзья, ну что, всем огромный привет из Израиля, с Мертвого моря. Мы только что покупались в море, но там, конечно, долго не належишься. Немножко помочили свои конечности и свое тельце и решили пойти поплавать в бассейне, потому что здесь можно и позагорать, и пресная водичка. Очень радует то, что солнышко у нас тут хорошее. Вроде бы, людей не очень много. Приехали сюда буквально на один день, без ночевочки. Жарю свои булочки. Всем хорошего настроения, хорошего дня», - написала Рима в "Инстаграм".