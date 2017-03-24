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Рита Дакота опубликовала снимки, где выглядит гораздо полнее

Сегодня, 10:42
27-летняя певица и композитор Рита Дакота поражает своих поклонников своей точеной фигурой.

Рита Дакота опубликовала снимки, где выглядит гораздо полнее
Жена певца Влада Соколовского часто снимается в фотосессиях, на которых виден ее подтянутый живот и стройные ноги.

Также в микроблоге Дакоты появляются снимки с пляжей, где она запечатлена в купальнике.

Рита решила поделиться со своими подписчиками фото, осмелившись показать, что не всегда она была такой стройной.

Рита Дакота опубликовала снимки, где выглядит гораздо полнее


«Думаю, каждая девочка боится выкладывать свои жирные фотки, ровно, как и прыщавые, немытоволосые и прочие дискредитирующие ее «идеальность». Но мне больше не страшно ничего. Единственное, чего мне хочется, это попытаться донести до каждой своей подписчицы, 99% из которых не любят себя и свое тело, что быть лучшей версией себя очень просто, если начинать с головы. Именно с глубинных проработок, с самой настоящей теории. Попытаться донести до них, что никакие воркауты не работают, ровно как и диеты, сушки, спортзалы и ПП. Это навязанные современными шаблонами инструкции, загоняющие тебя в еще больший ад. Попытаться донести, что работает только полнейшая осознанность, доверие себе и интуитивное питание и движение», - пишет девушка.

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Ключевые слова: Рита Дакота

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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