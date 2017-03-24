Рита Дакота опубликовала снимки, где выглядит гораздо полнее

Жена певца Влада Соколовского часто снимается в фотосессиях, на которых виден ее подтянутый живот и стройные ноги.Также в микроблоге Дакоты появляются снимки с пляжей, где она запечатлена в купальнике.Рита решила поделиться со своими подписчиками фото, осмелившись показать, что не всегда она была такой стройной.«Думаю, каждая девочка боится выкладывать свои жирные фотки, ровно, как и прыщавые, немытоволосые и прочие дискредитирующие ее «идеальность». Но мне больше не страшно ничего. Единственное, чего мне хочется, это попытаться донести до каждой своей подписчицы, 99% из которых не любят себя и свое тело, что быть лучшей версией себя очень просто, если начинать с головы. Именно с глубинных проработок, с самой настоящей теории. Попытаться донести до них, что никакие воркауты не работают, ровно как и диеты, сушки, спортзалы и ПП. Это навязанные современными шаблонами инструкции, загоняющие тебя в еще больший ад. Попытаться донести, что работает только полнейшая осознанность, доверие себе и интуитивное питание и движение», - пишет девушка.