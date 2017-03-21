Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа

Анна Семенович обновила свою личную страничку снимком с отдыха, однако вместо множества восторженных комментариев фото получило весьма неоднозначную реакцию. Подписчики нашли на снимке явные следы использования фотошопа. В частности, редактированию подверглись ноги певицы, ставшие, по мнению пользователей, слишком стройными.Да и вся фотография в целом, судя по комментариям, показалась поклонникам чересчур нереальной. Хотя нашли и те, кто уверен, что снимок настоящий и не подвергался обработке.