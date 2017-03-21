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Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа

Вчера, 19:43
Новое фото певицы Анны Семенович подверглось критике со стороны поклонников.

Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа
Анна Семенович обновила свою личную страничку снимком с отдыха, однако вместо множества восторженных комментариев фото получило весьма неоднозначную реакцию. Подписчики нашли на снимке явные следы использования фотошопа. В частности, редактированию подверглись ноги певицы, ставшие, по мнению пользователей, слишком стройными.

Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа


Да и вся фотография в целом, судя по комментариям, показалась поклонникам чересчур нереальной. Хотя нашли и те, кто уверен, что снимок настоящий и не подвергался обработке.

Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа


Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа

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Ключевые слова: Анна Семенович

Количество просмотров: 11 583
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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