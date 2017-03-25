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Гвинет Пэлтроу раскрыла главные секреты своей диеты

Вчера, 20:29
Актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о деталях своего рациона.

Гвинет Пэлтроу раскрыла главные секреты своей диеты
Фигуре и внешнему виду 44-летней голливудской звезды легко могут позавидовать и более молодые женщины. Гвинет Пэлтроу активно пропагандирует здоровый образ жизни и некоторое время назад даже выпустила книгу на эту тему. И всё это не просто голословные советы - достаточно увидеть снимки актрисы, чтобы убедиться в правильности её диеты.

Гвинет Пэлтроу раскрыла главные секреты своей диеты


Гвинет Пэлтроу раскрыла главные секреты своей диеты


Гвинет признается, что раньше могла позволить себе и фастфуд, и газированные напитки, однако после 40 лет ей пришлось резко пересмотреть принципы питания. Пэлтроу рассказала, что её "настигло" замедление метаболизма - то, что рано или поздно ожидает всех и ведёт, при неумеренном питании, к набору веса. Поэтому звезда, хоть и с трудом, но полностью отказалась от сахара и белых углеводов, жирной, жареной пищи и фастфуда, а также от соли.

Гвинет Пэлтроу раскрыла главные секреты своей диеты


Гвинет Пэлтроу раскрыла главные секреты своей диеты

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Ключевые слова: Гвинет Пэлтроу

Количество просмотров: 4 316
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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