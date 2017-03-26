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Ольга Ветер обеспокоила фанатов желанием похудеть

Сегодня, 12:43
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Ольга Ветер пристально следит за своей фигурой.

Ольга Ветер обеспокоила фанатов желанием похудеть
Молодая мама не хочет довольствоваться достигнутым весом и старается еще сбросить вес.

На это поклонники отреагировали неоднозначно, многие считают, что звезда доведет себя до анорексии.

Ольга Ветер обеспокоила фанатов желанием похудеть


«Оля, мне кажется, что тебя скоро даже легонький ветерок унесет. Очень сильно похудела», «Я в шоке! Зачем? Такая худая! Что останется от тебя?», Просто хочет стать, наверно, анорексичкой! Ладно бы толстая была, а тут куда вообще? Худая! С ума сошла уже совсем…», «Господи, что там сушить… Совсем люди с ума сходят», «Куда тебе худеть? У тебя и так все хорошо!», «Какая тебе сушка? Заболела, видимо. Анорексию заработаешь!» - обеспокоены фанаты.

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Ключевые слова: Ольга Ветер

Количество просмотров: 7 020
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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