Ольга Ветер обеспокоила фанатов желанием похудеть

Молодая мама не хочет довольствоваться достигнутым весом и старается еще сбросить вес.На это поклонники отреагировали неоднозначно, многие считают, что звезда доведет себя до анорексии.«Оля, мне кажется, что тебя скоро даже легонький ветерок унесет. Очень сильно похудела», «Я в шоке! Зачем? Такая худая! Что останется от тебя?», Просто хочет стать, наверно, анорексичкой! Ладно бы толстая была, а тут куда вообще? Худая! С ума сошла уже совсем…», «Господи, что там сушить… Совсем люди с ума сходят», «Куда тебе худеть? У тебя и так все хорошо!», «Какая тебе сушка? Заболела, видимо. Анорексию заработаешь!» - обеспокоены фанаты.