Виктория Карасева, показав грудь, пропала из Инстаграм

Тогда Вика похудела настолько, что ее сложно было узнать.
После этого Вика предпочитает готовить сама, дома, периодически публикуя блюда на личной странице.
А месяц назад Тори решила порадовать фолловеров, показав, что с телом у нее все в порядке, разместив в блоге снимок с обнаженной грудью. Тогда фотография набрала массу лестных отзывов.
Но это было, повторюсь, месяц назад. И с тех пор о Карасевой опять ничего не слышно. Фатаны перепуганы ни на шутку, вдруг опять что-то случилось... Какая может быть причина отсутствия связи 4 недели?