Виктория Карасева, показав грудь, пропала из Инстаграм

Напомним, тогда девушка отравилась в ресторане мидиями, что повлекло за собой серьезную операцию и длительное восстановление после неё.Тогда Вика похудела настолько, что ее сложно было узнать.После этого Вика предпочитает готовить сама, дома, периодически публикуя блюда на личной странице.А месяц назад Тори решила порадовать фолловеров, показав, что с телом у нее все в порядке, разместив в блоге снимок с обнаженной грудью. Тогда фотография набрала массу лестных отзывов.Но это было, повторюсь, месяц назад. И с тех пор о Карасевой опять ничего не слышно. Фатаны перепуганы ни на шутку, вдруг опять что-то случилось... Какая может быть причина отсутствия связи 4 недели?