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Виктория Карасева, показав грудь, пропала из Инстаграм

Сегодня, 17:07
Экс-участница знаменитого шоу Дом-2 Викторя Карасева уже пугала своих фанатов неприятными известиями.

Виктория Карасева, показав грудь, пропала из Инстаграм
Напомним, тогда девушка отравилась в ресторане мидиями, что повлекло за собой серьезную операцию и длительное восстановление после неё.

Виктория Карасева, показав грудь, пропала из Инстаграм


Тогда Вика похудела настолько, что ее сложно было узнать.

Виктория Карасева, показав грудь, пропала из Инстаграм


После этого Вика предпочитает готовить сама, дома, периодически публикуя блюда на личной странице.

Виктория Карасева, показав грудь, пропала из Инстаграм


Виктория Карасева, показав грудь, пропала из Инстаграм


Виктория Карасева, показав грудь, пропала из Инстаграм


А месяц назад Тори решила порадовать фолловеров, показав, что с телом у нее все в порядке, разместив в блоге снимок с обнаженной грудью. Тогда фотография набрала массу лестных отзывов.

Виктория Карасева, показав грудь, пропала из Инстаграм


Но это было, повторюсь, месяц назад. И с тех пор о Карасевой опять ничего не слышно. Фатаны перепуганы ни на шутку, вдруг опять что-то случилось... Какая может быть причина отсутствия связи 4 недели?

Виктория Карасева, показав грудь, пропала из Инстаграм

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Ключевые слова: Викторя Карасева

Количество просмотров: 23 244
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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