Снимки Анны Семенович перепачкали ретушью

Но оказалось, что почти все снимки отретушированы, и увидеть реальное состояние фигуры Анны - очень сложно.Особенно сильное впечатление произвела фотография «Семенович в полосатом». Действительно, соотношение огромной груди и осиной талии выглядит очень подозрительно, так что, телефончик фотошопера у неё попросили.А незадолго до этого, Анна принимала участие в благотворительной акции, где давала интервью и даже рассказывала о том, что борьба с лишним весом идет не на жизнь, а насмерть. Семенович посетовала, что приходится отказывать себе в еде, а на беговую дорожку старается вставать через день.Так вот, во время этого разговора талия Анны отнюдь осиной не казалась.