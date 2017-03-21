Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Снимки Анны Семенович перепачкали ретушью

Сегодня, 20:01
Анна Семенович прилетела с Бали, где прошла пляжная фотосессия. Поклонники с нетерпением ждали новых снимков любимой артистки в купальнике.

Снимки Анны Семенович перепачкали ретушью
Но оказалось, что почти все снимки отретушированы, и увидеть реальное состояние фигуры Анны - очень сложно.

Снимки Анны Семенович перепачкали ретушью


Снимки Анны Семенович перепачкали ретушью


Особенно сильное впечатление произвела фотография «Семенович в полосатом». Действительно, соотношение огромной груди и осиной талии выглядит очень подозрительно, так что, телефончик фотошопера у неё попросили.

Снимки Анны Семенович перепачкали ретушью


А незадолго до этого, Анна принимала участие в благотворительной акции, где давала интервью и даже рассказывала о том, что борьба с лишним весом идет не на жизнь, а насмерть. Семенович посетовала, что приходится отказывать себе в еде, а на беговую дорожку старается вставать через день.

Снимки Анны Семенович перепачкали ретушью


Снимки Анны Семенович перепачкали ретушью


Так вот, во время этого разговора талия Анны отнюдь осиной не казалась.

← Филипп Киркоров рассказал о беременно...

Ключевые слова: Анна Семенович

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

Поделись с друзьями:


Похожие новости
Анну Семенович раскритиковали за использование фотошопа
Анна Семенович заметно похудела
Анна Семенович призналась, что ей сложно перестать гулять
С новой прической Анна Семенович стала выглядеть старше
Самое популярное за неделю
Комментарии




Снимки Анны Семенович перепачкали ретушью Анна Семенович прилетела с Бали, где прошла пляжная фотосессия. Поклонники с нетерпением ждали новых снимков любимой артистки в купальнике.
Филипп Киркоров рассказал о беременности Полины Гагариной Певица Полина Гагарина старательно пыталась скрыть тот факт, что ждет ребенка. Но в итоге это подтвердил в блоге метр российской эстрады Филипп Киркоров.
Ольга Орлова станет новой ведущей шоу Дом-2 Певица Ольга Орлова всё чаще стала "захаживать" в студию проекта Дом-2 и тусоваться вместе с Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной.
В сети опубликовано совместное видео и фото Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко Отношения футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко давно перестали быть секретом, но только вчера в блоге спортсмена появилась первая фотография, на которой они позируют вдвоем, которую опубликовал брат Дмитрия.
Мария Максакова приняла решение, которое изменит её судьбу Оперная дива Мария Максакова находится в трауре. 23 марта в Киеве был застрелен её муж, бизнесмен и политик Денис Вороненков.
Светлана Бондарчук опозорилась с новой фотографией в образе мужчины Светская львица Светлана Бондарчук совершила довольно странный поступок, который решила запечатлеть в личном блоге.
Суицидом молодежи и Антоном Гусевым занялись следователи Недавно Гусева бросила Виктория Романец, объяснив это предательством Антона, после этого в СМИ появилась информация о том, что Антона Гусев - скрытый гей, а теперь "просочилась" информация о том, что Антон Гусев может быть причастен к массовому суициду подростков.
Дочка Ирины Хакамада со своим парнем снялись в ролике, рассказав о реальной жизни Мария Сиротинская и её молодой человек Влад Ситдиков снялись в видеоролике, который посвящен людям с синдромом Дауна.
Виктория Боня неожиданно начала брить лоб и выщипывать волосы Модница Виктория Боня давно ведет бьюти-блог, публикую свои советы о том, как быть красивой. Но новый ролик "подняли на смех" из-за нелепых приёмов, которых Боня советует придерживаться.
Павел Воля не смог сдержаться от просмотра голых ножек Юлии Ковальчук Юлия Ковальчук не только экс-солистка группы Блестящие, но и талантливая ведущая. С ней приятно поговорить и хочется смотреть, тем более учитывая то, какой наряд выбрала для встречи с Павлом Воля Юля.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.