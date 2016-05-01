Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова показала обнаженное постельное фото

Более чем откровенный снимок появился на личной страничке одной из солисток группы "ВИА Гра" Миши Романовой. Кадр, по всей видимости, сделан её возлюбленным. Певица запечатлена полностью обнаженной.За считанные часы фотография набрала несколько тысяч лайков и восторженных комментариев. Однако среди подписчиков Романовой нашлись и те, кто счёл снимок неподобающим и даже вульгарным. "Его томно-манящий взгляд уводящий во тьму..." - подписала фото певица.