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Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова показала обнаженное постельное фото

Вчера, 20:28
Певица Миша Романова обновила блог пикантным снимком.

Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова показала обнаженное постельное фото
Более чем откровенный снимок появился на личной страничке одной из солисток группы "ВИА Гра" Миши Романовой. Кадр, по всей видимости, сделан её возлюбленным. Певица запечатлена полностью обнаженной.

Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова показала обнаженное постельное фото


За считанные часы фотография набрала несколько тысяч лайков и восторженных комментариев. Однако среди подписчиков Романовой нашлись и те, кто счёл снимок неподобающим и даже вульгарным. "Его томно-манящий взгляд уводящий во тьму..." - подписала фото певица.

Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова показала обнаженное постельное фото


Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова показала обнаженное постельное фото


Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова показала обнаженное постельное фото

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Ключевые слова: Миша Романова, ВИА Гра

Количество просмотров: 21 320
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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