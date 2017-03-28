Беременная Анна Седокова опубликовала откровенный снимок

Анна говорит, что на этот раз у нее будет мальчик.
На днях певица решила разместить фото из архива, на котором она лежит на диване с плоским животом.
По словам Анны тогда она считала себя недостаточно худой, сейчас же эта мысль ее смешит.
«Нашла фото в телефоне… Странно, как еще почти полгода тому назад я считала себя толстенькой, лежа на том диване. И почему мы никогда не ценим то, что имеем, и нашей самооценке всегда недостаточно?» – поведала артистка.
Напомним, что Анна воспитывает двоих очаровательных дочерей.