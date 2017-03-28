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Беременная Анна Седокова опубликовала откровенный снимок

Сегодня, 11:28
В ближайшее время у популярной певицы Анны Седоковой родится третий ребенок.

Беременная Анна Седокова опубликовала откровенный снимок
Певица с удовольствием ждет своего малыша и уже поведала, кто же родится.

Анна говорит, что на этот раз у нее будет мальчик.

На днях певица решила разместить фото из архива, на котором она лежит на диване с плоским животом.

Беременная Анна Седокова опубликовала откровенный снимок


По словам Анны тогда она считала себя недостаточно худой, сейчас же эта мысль ее смешит.

«Нашла фото в телефоне… Странно, как еще почти полгода тому назад я считала себя толстенькой, лежа на том диване. И почему мы никогда не ценим то, что имеем, и нашей самооценке всегда недостаточно?» – поведала артистка.

Напомним, что Анна воспитывает двоих очаровательных дочерей.

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 13 741
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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