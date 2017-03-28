Беременная Анна Седокова опубликовала откровенный снимок

Певица с удовольствием ждет своего малыша и уже поведала, кто же родится.Анна говорит, что на этот раз у нее будет мальчик.На днях певица решила разместить фото из архива, на котором она лежит на диване с плоским животом.По словам Анны тогда она считала себя недостаточно худой, сейчас же эта мысль ее смешит.«Нашла фото в телефоне… Странно, как еще почти полгода тому назад я считала себя толстенькой, лежа на том диване. И почему мы никогда не ценим то, что имеем, и нашей самооценке всегда недостаточно?» – поведала артистка.Напомним, что Анна воспитывает двоих очаровательных дочерей.