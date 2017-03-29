Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Во время пляжного фотосета купальник некрасиво врезался в жиры Эшли Грэм

Вчера, 21:03
На днях 100-килограммовая модель Эшли Грэм (Ashley Graham) приняла участие в рекламной кампании купальников бренда SI swimsuit.

Во время пляжного фотосета купальник некрасиво врезался в жиры Эшли Грэм

Фотосессия проходила на Фиджи. Пока что снимков после ретуши нет, зато появились фотографии, которые четко дают понимание о том, как на самом деле выглядит фигура Эшли в пляжной одежде.

Во время пляжного фотосета купальник некрасиво врезался в жиры Эшли Грэм


Во время пляжного фотосета купальник некрасиво врезался в жиры Эшли Грэм


Во время пляжного фотосета купальник некрасиво врезался в жиры Эшли Грэм


Многие заметили, что купальники очень некрасиво "въедаются" в тело. Так что без фотошопа эти картинки смотрелись бы на страницах глянцевых журналов просто ужасно.

Во время пляжного фотосета купальник некрасиво врезался в жиры Эшли Грэм


Вы такого же мнения? Мне Эшли кажется очень позитивной дамочкой, пусть и с довольно пышными формами. Это разве "минус"?

Во время пляжного фотосета купальник некрасиво врезался в жиры Эшли Грэм


Во время пляжного фотосета купальник некрасиво врезался в жиры Эшли Грэм


Во время пляжного фотосета купальник некрасиво врезался в жиры Эшли Грэм

← Пытаясь оправиться от рака, певица Лам... Певица Бьянка набрала лишние килограм... →

Ключевые слова: Эшли Грэм

Количество просмотров: 13 793
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Модель plus-size Эшли Грэм превзошла саму себя в откровенной пляжной фотосессии
Модель plus-size Эшли Грэм вновь шокирует сеть своими формами в откровенном фотосете
Эшли Грэм облачила пышное тело в золотые купальники Swimsuitsforall
Эшли Грэм впервые появилась на обложке MAXIM
Самое популярное за неделю
Комментарии




Молодая жена олигарха предъявила ему обвинения в побоях Прошлым летом топ-менеджер "Лукойла" Валентин Иванов и 18-летняя Лиза Адаменко официально зарегистрировали брак.
Виктория Бекхэм удивила коллекцией одежды для женщин с пышными формами Дизайнер Виктория Бекхэм впервые создала линию одежды plus-size.
Мила Кунис впервые вышла в свет после рождения второго ребенка Актриса Мила Кунис появилась на красной дорожке CinemaCon-2017.
Украину могут лишить «Евровидения-2017» из-за Юлии Самойловой Организаторы конкурса "Евровидение" грозятся лишить Украину права проведения шоу.
Психолог раскрыла истинную натуру Ксении Собчак Семейный психолог провела анализ рисунка телеведущей Ксении Собчак.
Певица Бьянка набрала лишние килограммы Популярная исполнительница Бьянка сильно располнела.
Во время пляжного фотосета купальник некрасиво врезался в жиры Эшли Грэм На днях 100-килограммовая модель Эшли Грэм (Ashley Graham) приняла участие в рекламной кампании купальников бренда SI swimsuit.
Пытаясь оправиться от рака, певица Лама Сафонова испытывает мучительные боли В конце прошлого года артистка Лама Сафонова призналась, что больна раком. При этом она до последнего выходила на сцену, чтобы порадовать своего зрителя.
Обладательница силиконовой груди Микаэла Шефер украсила её сердечками 33-летняя эпатажная модель из Германии Микаэла Шефер решила продемонстрировать своё обнаженное тело своему тренеру.
Модель Victoria's Secret Марта Хант ужаснула анорексичной фигурой 27-летняя модель Марта Хант (Martha Hunt) с 2015 года является постоянным "ангелом" бренда Victoria's Secret.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.