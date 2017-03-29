Во время пляжного фотосета купальник некрасиво врезался в жиры Эшли Грэм

Фотосессия проходила на Фиджи. Пока что снимков после ретуши нет, зато появились фотографии, которые четко дают понимание о том, как на самом деле выглядит фигура Эшли в пляжной одежде.Многие заметили, что купальники очень некрасиво "въедаются" в тело. Так что без фотошопа эти картинки смотрелись бы на страницах глянцевых журналов просто ужасно.Вы такого же мнения? Мне Эшли кажется очень позитивной дамочкой, пусть и с довольно пышными формами. Это разве "минус"?