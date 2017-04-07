Анна Семенович показала полуобнаженный снимок

Анна может похвастаться выдающимися формами, и при возможности она с удовольствием демонстрирует свою фигуру.
На днях Семенович участвовала в довольно откровенной фотосессии.
Артистка опубликовала в своем "Инстаграм" интимную фотографию со съемки.
«Надо жить так, чтоб чувствовать улыбку Бога в глубине своей души. Любовь, уважение и вера - это ключи к счастливой жизни. Когда вы соберете их в одно целое, мир откроется перед вами и счастливая радость вернется в сердце», - комментировала кадры певица.