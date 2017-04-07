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Анастасия Лисова подкачала тело к лету

Сегодня, 13:04
Бывшая участница Дом-2 Анастасия Лисова активно занялась похудением и спортом.

Анастасия Лисова подкачала тело к лету


Настя активно занимается чтобы, по ее словам, поразить всех фигурой к лету.

Анастасия Лисова подкачала тело к лету


Результат своих тренировок Лисова публикует в блоге, рассказывая о диете и занятиях:

Анастасия Лисова подкачала тело к лету


"Итак), отвечаю на самые популярные вопросы)).
В зал хожу 4-5 раз в неделю, занимаюсь не более 1 часа. Это важно! Выполняю поставленную задачу и в хорошем настроении с легкостью в душе и теле)) иду по своим делам дальше.
рост 173 .
Вес 53 ( когда начала заниматься на 2 кг поправилась, а точнее нарастила мышечную массу), сейчас мышцы оставляю, а жир и воду убираю.
Питание своё поменяла, но не так как все советуют. Тоннами мяса есть не получилось. Доелась в одно время до такой степени, что сейчас от него отказалась)), ем только рыбу)
Задавайте свои вопросы в комментах".

Анастасия Лисова подкачала тело к лету


А вчера она разместила очень сексуальную фотографию в бикини, которая доказывает, что Анастасия двигается в верном направлении.

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Ключевые слова: Анастасия Лисова

Количество просмотров: 8 151
Автор: Mysha

Автор фото: https://www.instagram.com/anastasiyalisova7/

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