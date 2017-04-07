Анастасия Лисова подкачала тело к лету

Результат своих тренировок Лисова публикует в блоге, рассказывая о диете и занятиях:
"Итак), отвечаю на самые популярные вопросы)).
В зал хожу 4-5 раз в неделю, занимаюсь не более 1 часа. Это важно! Выполняю поставленную задачу и в хорошем настроении с легкостью в душе и теле)) иду по своим делам дальше.
рост 173 .
Вес 53 ( когда начала заниматься на 2 кг поправилась, а точнее нарастила мышечную массу), сейчас мышцы оставляю, а жир и воду убираю.
Питание своё поменяла, но не так как все советуют. Тоннами мяса есть не получилось. Доелась в одно время до такой степени, что сейчас от него отказалась)), ем только рыбу)
Задавайте свои вопросы в комментах".
А вчера она разместила очень сексуальную фотографию в бикини, которая доказывает, что Анастасия двигается в верном направлении.