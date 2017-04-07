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Нита Кузьмина (Гупта) показала снимок топлесс

Сегодня, 15:33
Брюнетка Нита Кузьмина решила впервые за долго время опубликовать откровенный снимок, на котором позирует без верха от бикини.

Нита Кузьмина (Гупта) показала снимок топлесс
Но все это время Нита публиковала фотографии лишь в купальнике.

Нита Кузьмина (Гупта) показала снимок топлесс


Нита Кузьмина (Гупта) показала снимок топлесс


Нита Кузьмина (Гупта) показала снимок топлесс


Нита Кузьмина (Гупта) показала снимок топлесс


Нита Кузьмина (Гупта) показала снимок топлесс


Наконец вчера Кузьмина решилась разместить фотографию, на которой позирует топлесс. Правда, явно видна ретушь, да и на черно-белом снимке рассмотреть грудь получится не очень. Хотя фолловеры рады и этому.

Нита Кузьмина (Гупта) показала снимок топлесс

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Ключевые слова: Нита Кузьмина

Количество просмотров: 4 082
Автор: Mysha

Автор фото: https://www.instagram.com/nita_kuzmina/

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