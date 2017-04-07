Наконец вчера Кузьмина решилась разместить фотографию, на которой позирует топлесс. Правда, явно видна ретушь, да и на черно-белом снимке рассмотреть грудь получится не очень. Хотя фолловеры рады и этому.
Нита Кузьмина (Гупта) показала снимок топлесс
Сегодня, 15:33
Брюнетка Нита Кузьмина решила впервые за долго время опубликовать откровенный снимок, на котором позирует без верха от бикини.
Но все это время Нита публиковала фотографии лишь в купальнике.
Наконец вчера Кузьмина решилась разместить фотографию, на которой позирует топлесс. Правда, явно видна ретушь, да и на черно-белом снимке рассмотреть грудь получится не очень. Хотя фолловеры рады и этому.
Наконец вчера Кузьмина решилась разместить фотографию, на которой позирует топлесс. Правда, явно видна ретушь, да и на черно-белом снимке рассмотреть грудь получится не очень. Хотя фолловеры рады и этому.
← Анастасия Лисова подкачала тело к лет... Алена Шишкова необычно отозвалась о м... →
Ключевые слова: Нита Кузьмина
Количество просмотров: 4 082
Количество просмотров: 4 082
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: https://www.instagram.com/nita_kuzmina/
Поделись с друзьями:
Автор фото: https://www.instagram.com/nita_kuzmina/
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Наталья Бочарникова смогла сбросить 50 кг веса Наталья Бочарникова получила популярность, участвуя в команде КВН "СОК".
Маргарита Агибалова с мужем забыли о годовщине Вчера исполнился год, как экс-участница телепроекта "Дом-2" Маргарита Агибалова вышла замуж за Павла Марсо.
Алена Шишкова необычно отозвалась о маме Тимати Мама известного репера Тимати Симона Юнусова принимает активно участие в воспитании дочки модели Алены Шишковой - Алисы.
Нита Кузьмина (Гупта) показала снимок топлесс Брюнетка Нита Кузьмина решила впервые за долго время опубликовать откровенный снимок, на котором позирует без верха от бикини.
Анастасия Лисова подкачала тело к лету Бывшая участница Дом-2 Анастасия Лисова активно занялась похудением и спортом.
Ольга Бузова решила рассказать о критике в свой адрес Телеведущая Ольга Бузова сейчас очень популярна в интернете.
Тимати обозвали "клоуном" во время митинга "Питер, мы с тобой" на Манежной площади Вчера, 6 апреля, в Москве на Манежной площади состоялся митинг памяти жертв, погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга. Участие приняли многие звезды российской эстрады, среди которых был Тимати.
Анна Семенович показала полуобнаженный снимок За жизнью популярной певицы Анны Семенович следят множество поклонников.
Ирина Билык в День Рождения презентовала новый альбом "Без грима" Вчера, 6 апреля, украинской певица Ирине Билык исполнилось 46 лет.