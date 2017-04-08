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Теона Дольникова решила бороться с лишними килограммами

Сегодня, 12:56
Молодая мама Теона Дольникова начала подготовку к летнему сезону.

Теона Дольникова решила бороться с лишними килограммами
Звезда мюзиклов решила избавиться от килограммов, которая она набрала за время беременности.

Артистка делится со своими подписчиками результатами своего похудения.

Теона Дольникова решила бороться с лишними килограммами


По словам Теоны, она была шокирована, увидев цифру на весах.

Певица поделилась снимком, где можно увидеть 70 кг.

Теона Дольникова решила бороться с лишними килограммами


«Это катастрофа, столько я не весила никогда в своей жизни. Но! Я верю в себя! Верю в свою силу воли! Любимые мои, вы все беспокоитесь о том, чтобы я быстро и резко не худела! Спасибо огромное за заботу! Мне безумно приятно! Я буду худеть постепенно и с умом! Обязательно со спортом, с таким, который сейчас позволен мне в моей ситуации! С консультацией врачей и массажем! И, конечно же, в первую очередь, не забывая о здоровье моего супер-крохи! Для родивших недавно: гречка - прекраснейший продукт во время ГВ, он стимулирует лактацию!» - прокомментировала фото Теона.

Желаем успехов певице в борьбе с лишним весом.

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Ключевые слова: Теона Дольникова

Количество просмотров: 5 551
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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