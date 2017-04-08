Теона Дольникова решила бороться с лишними килограммами

Звезда мюзиклов решила избавиться от килограммов, которая она набрала за время беременности.Артистка делится со своими подписчиками результатами своего похудения.По словам Теоны, она была шокирована, увидев цифру на весах.Певица поделилась снимком, где можно увидеть 70 кг.«Это катастрофа, столько я не весила никогда в своей жизни. Но! Я верю в себя! Верю в свою силу воли! Любимые мои, вы все беспокоитесь о том, чтобы я быстро и резко не худела! Спасибо огромное за заботу! Мне безумно приятно! Я буду худеть постепенно и с умом! Обязательно со спортом, с таким, который сейчас позволен мне в моей ситуации! С консультацией врачей и массажем! И, конечно же, в первую очередь, не забывая о здоровье моего супер-крохи! Для родивших недавно: гречка - прекраснейший продукт во время ГВ, он стимулирует лактацию!» - прокомментировала фото Теона.Желаем успехов певице в борьбе с лишним весом.