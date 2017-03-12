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Эрика Герцег ужаснула истощавшим телом

Сегодня, 17:26
И без того миниатюрная блондинка, участница трио "ВИА Гра" Эрика Герцег, раньше весила больше аж на 35 килограмм.

Эрика Герцег ужаснула истощавшим телом
Певица испытывала очень серьезные проблемы с лишним весом из-за чего потеряла свою первую любовь. Переживая болезненный разрыв с молодым человеком, Эрика занималась учебой и работой одновременно.

Эрика Герцег ужаснула истощавшим телом


Такой стрессовый и жесткий режим жизни привел к тому, что за 8 месяцев Герцег похудела на 35 килограмм.

Сейчас красотка старается сохранить полученный результат. Она придерживается правильного питания и всегда занимается спортом. Правда, поклонники волнуются, чтобы идея похудения не довела блондинку до анорексии. Так что главное - не увлекаться.

Эрика Герцег ужаснула истощавшим телом

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Ключевые слова: Эрика Герцег

Количество просмотров: 559
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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