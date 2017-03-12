Эрика Герцег ужаснула истощавшим телом

Певица испытывала очень серьезные проблемы с лишним весом из-за чего потеряла свою первую любовь. Переживая болезненный разрыв с молодым человеком, Эрика занималась учебой и работой одновременно.Такой стрессовый и жесткий режим жизни привел к тому, что за 8 месяцев Герцег похудела на 35 килограмм.Сейчас красотка старается сохранить полученный результат. Она придерживается правильного питания и всегда занимается спортом. Правда, поклонники волнуются, чтобы идея похудения не довела блондинку до анорексии. Так что главное - не увлекаться.