Эвелина Бледанс показала стройную фигуру

Эвелина отмечала 48-летие, но она нисколько не смущается своего возраста.Звезда довольна своим телом, поэтому часто публикует откровенные снимки, радуя своих поклонников.На днях в микроблоге актрисы появился кадр, на котором Бледанс запечатлена в открытом купальнике.Подписчики с достоинством оценили идеальное тело звезды.«На обложку журнала!», «Мадонна!», «Бледанс=секс! Ваш внешний вид - пример для подражания», «И это 48! Какая же вы красивая! Не каждой в 20 даны такие формы», «Такая классная фигурка!», «Эвелина, по-моему, не купальник, а кожа у вас бархатная», «У вас фигура как у 18 –летней, классно!» - написали поклонники.