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Эвелина Бледанс показала стройную фигуру

Сегодня, 00:48
5 апреля поздравления в честь дня рождения принимала популярная актриса Эвелина Бледанс.

Эвелина Бледанс показала стройную фигуру
Эвелина отмечала 48-летие, но она нисколько не смущается своего возраста.

Звезда довольна своим телом, поэтому часто публикует откровенные снимки, радуя своих поклонников.

На днях в микроблоге актрисы появился кадр, на котором Бледанс запечатлена в открытом купальнике.

Эвелина Бледанс показала стройную фигуру


Подписчики с достоинством оценили идеальное тело звезды.

«На обложку журнала!», «Мадонна!», «Бледанс=секс! Ваш внешний вид - пример для подражания», «И это 48! Какая же вы красивая! Не каждой в 20 даны такие формы», «Такая классная фигурка!», «Эвелина, по-моему, не купальник, а кожа у вас бархатная», «У вас фигура как у 18 –летней, классно!» - написали поклонники.

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Ключевые слова: Эвелина Бледанс

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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