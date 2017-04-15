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После похудения Анну Нетребко не узнают фанаты

Сегодня, 00:20
Анна Нетребко является очень популярной оперной певицей.

После похудения Анну Нетребко не узнают фанаты
Поклонники привыкли видеть любимую звезду в роскошных платьях и с торжественными прическами.

Поэтому размещенный недавно снимок вызвал много шума.

Фанаты едва смогли узнать в стройной женщине известную певицу.

После похудения Анну Нетребко не узнают фанаты


«Вы, Анна, очень счастливая женщина! Невероятно эффектная, талантливая, заразительная своей энергией и любовью к жизни! Спасибо!», «Неужели это наша Аня? Уже на кубанскую казачку у не похожа. Хороша!», «Анна, делитесь рецептом похудения», «Статуэточка!», «Суперледи. Стройная и изящная», «Модель! Восхитительная, прекрасная, стильная, яркая, восторг и только!», «Боже... Какие ножки...», «Стройная! Похудевшая! Юная! Великолепная Анна», - прокомментировали кадр фолловеры.

Поздравляем Анну Нетребко со столь роскошным преображением.

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Ключевые слова: Анна Нетребко

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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