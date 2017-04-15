После похудения Анну Нетребко не узнают фанаты

Поклонники привыкли видеть любимую звезду в роскошных платьях и с торжественными прическами.Поэтому размещенный недавно снимок вызвал много шума.Фанаты едва смогли узнать в стройной женщине известную певицу.«Вы, Анна, очень счастливая женщина! Невероятно эффектная, талантливая, заразительная своей энергией и любовью к жизни! Спасибо!», «Неужели это наша Аня? Уже на кубанскую казачку у не похожа. Хороша!», «Анна, делитесь рецептом похудения», «Статуэточка!», «Суперледи. Стройная и изящная», «Модель! Восхитительная, прекрасная, стильная, яркая, восторг и только!», «Боже... Какие ножки...», «Стройная! Похудевшая! Юная! Великолепная Анна», - прокомментировали кадр фолловеры.Поздравляем Анну Нетребко со столь роскошным преображением.