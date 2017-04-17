Анна Нетребко ответила на вопрос о похудении

Поклонники с пристальным вниманием следят за жизнью любимой певицы.В последнее время фанаты удивляются тому, насколько похудела Анна.Сама же Нетребко разочаровала поклонников, сообщив, что ее вес все тот же, как и в последние восемь лет.«Решила, наконец, развеять миф о похудании, просто чтобы исключить заблуждения. Мой вес приблизительно один и тот же на протяжении последних 8 лет, и он меня вполне устраивает. Никаких диет я не приемлю и ем все, что мне нравится, в умеренных количествах. И я абсолютно против глупых стандартов. Каждая женщина имеет свое тело и должна оставаться собой, независимо от возраста, роста и размера», - поведала Нетребко.