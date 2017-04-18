Новая звезда Инстаграм Индия Уэстбрукс приковала к своей груди взгляды мужчин

Девушка так умело и интересно вела блог, наполняя его умными мыслями, что, как только Индия зарегистрировалась в Инстаграм, на её страницу "рекой потекли" подписчики.Ну, а после того, как Уэстбрукс удачно увеличила грудь, все стало совсем хорошо.Последняя её фотосесси показывает, что бюст 4-ого размера дал ей возможность не только украсить свой блог формами эффектного размера, но и привлечь еще больше читателей к контенту.