Дарья Пынзарь переживает из-за лишнего веса

Многие стараются привести себя в форму.Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь тоже задумалась о лишнем весе.Дарья поведала своим поклонникам, что садится на диету и будет стараться питаться правильно.«Я опять берусь за себя! Правильное питание и спорт! Закладываю себе два месяца и грежу о красивой, фактурной фигуре. Побольше мне силы воли, особенно начинать мне всегда сложно, но раз пост накатала в «Инстаграме», буду держаться. Присоединяйтесь. Никакого сладкого первые две недели вообще, больше воды и белка, конечно, зал, сейчас обдумываю чем заняться - кроссфитом или чем-то еще, может, вообще танцы», - сообщила Пынзарь в Инстаграм.Надеемся, что девушке удастся достичь желаемого веса.