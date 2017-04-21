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Дарья Пынзарь переживает из-за лишнего веса

Сегодня, 10:40
Звезды отечественного шоу-бизнеса ждут, когда же станет тепло, чтобы переодеться в топы и короткие юбки.

Дарья Пынзарь переживает из-за лишнего веса
Многие стараются привести себя в форму.

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Дарья Пынзарь тоже задумалась о лишнем весе.

Дарья Пынзарь переживает из-за лишнего веса


Дарья поведала своим поклонникам, что садится на диету и будет стараться питаться правильно.

«Я опять берусь за себя! Правильное питание и спорт! Закладываю себе два месяца и грежу о красивой, фактурной фигуре. Побольше мне силы воли, особенно начинать мне всегда сложно, но раз пост накатала в «Инстаграме», буду держаться. Присоединяйтесь. Никакого сладкого первые две недели вообще, больше воды и белка, конечно, зал, сейчас обдумываю чем заняться - кроссфитом или чем-то еще, может, вообще танцы», - сообщила Пынзарь в Инстаграм.

Дарья Пынзарь переживает из-за лишнего веса


Надеемся, что девушке удастся достичь желаемого веса.

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Ключевые слова: Дарья Пынзарь

Количество просмотров: 3 510
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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