Анна Семенович решила наказать тех, кто украл ее личные фото

Для этой цели Анна даже пригласила звездного адвоката Сергея Жорина, который пообещал разобраться с ними по всей строгости законов.Но, вместе с этим Аня сама провоцирует злоумышленников и подкидывает в свой микроблог новые эротические фото, как бы говоря – смотреть на меня можно, а пользоваться нельзя.