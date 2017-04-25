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Беременная Серена Уильямс выложила новое фото в купальнике и обратилась к будущему малышу

Сегодня, 16:27
Знаменитая теннисистка Серена Уильямс готовится впервые стать мамой.

Беременная Серена Уильямс выложила новое фото в купальнике и обратилась к будущему малышу
Буквально неделю назад мир облетела новость о беременности одной из самых популярных спортсменок мира - 35-летняя Уильямс ждет ребенка от своего возлюбленного, 33-летнего бизнесмена Алексиса Оганяна. Ранее в блоге теннисистки уже появлялось фото с растущим животиком.

Беременная Серена Уильямс выложила новое фото в купальнике и обратилась к будущему малышу


Беременная Серена Уильямс выложила новое фото в купальнике и обратилась к будущему малышу


Беременная Серена Уильямс выложила новое фото в купальнике и обратилась к будущему малышу


Благодаря свежему кадру, где Серена вновь запечатлена в купальнике, поклонники могут видеть, что живот заметно "подрос".

Беременная Серена Уильямс выложила новое фото в купальнике и обратилась к будущему малышу


"Мой дорогой малыш, ты дал мне силу, о существовании которой я даже не подозревала. Ты показал мне истинное значение безмятежности и умиротворения. Я не могу дождаться встречи с тобой. Но важнее всего то, что я бесконечно счастлива разделить с тобой звание первой ракетки в мире. Особенно сегодня, в день рождения Алексиса. От самого зрелого первого номера самому молодому. Твоя мама" - написала Уильямс в комментарии к фото.

Беременная Серена Уильямс выложила новое фото в купальнике и обратилась к будущему малышу


Беременная Серена Уильямс выложила новое фото в купальнике и обратилась к будущему малышу

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Ключевые слова: Серена Уильямс

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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