Беременная Серена Уильямс выложила новое фото в купальнике и обратилась к будущему малышу

Буквально неделю назад мир облетела новость о беременности одной из самых популярных спортсменок мира - 35-летняя Уильямс ждет ребенка от своего возлюбленного, 33-летнего бизнесмена Алексиса Оганяна. Ранее в блоге теннисистки уже появлялось фото с растущим животиком.Благодаря свежему кадру, где Серена вновь запечатлена в купальнике, поклонники могут видеть, что живот заметно "подрос"."Мой дорогой малыш, ты дал мне силу, о существовании которой я даже не подозревала. Ты показал мне истинное значение безмятежности и умиротворения. Я не могу дождаться встречи с тобой. Но важнее всего то, что я бесконечно счастлива разделить с тобой звание первой ракетки в мире. Особенно сегодня, в день рождения Алексиса. От самого зрелого первого номера самому молодому. Твоя мама" - написала Уильямс в комментарии к фото.