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Саша Зверева высказалась о стремлении женщин похудеть после родов

Сегодня, 16:44
Многие молодые мамы стараются после рождения ребенка за короткий срок вернуть былые формы.

Саша Зверева высказалась о стремлении женщин похудеть после родов
Они начинают пристально следить за тем, что едят, ходить в спортзалы.

Саша Зверева не придерживается такого мнения.

Она считает, что неправильно себя ограничивать после рождения ребенка, надо все делать постепенно.

Саша Зверева высказалась о стремлении женщин похудеть после родов


«Очень важно не стремиться сразу изменить свое тело, чтобы вернуть его в дородовое состояние. Важно дать ему отдохнуть - оно менялось девять месяцев, медленно. Привести фигуру в форму за один месяц просто невозможно. Это стресс для организма. Если торопиться, то ваше тело обязательно ответит какими-то негативными последствиями: могут начаться кровотечения или еще что-то. Первые месяцы нужно очень бережно относиться к себе, ни в коем случае не перенапрягаться. Уже на втором этапе, через два-три месяца, можно приступать к физическим нагрузкам, но очень осторожно, не перегружая свое тело», - поведала звезда.

Саша Зверева является многодетной мамой и знает о чем говорит.

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Ключевые слова: Саша Зверева

Количество просмотров: 5 824
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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