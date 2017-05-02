Саша Зверева высказалась о стремлении женщин похудеть после родов

Они начинают пристально следить за тем, что едят, ходить в спортзалы.Саша Зверева не придерживается такого мнения.Она считает, что неправильно себя ограничивать после рождения ребенка, надо все делать постепенно.«Очень важно не стремиться сразу изменить свое тело, чтобы вернуть его в дородовое состояние. Важно дать ему отдохнуть - оно менялось девять месяцев, медленно. Привести фигуру в форму за один месяц просто невозможно. Это стресс для организма. Если торопиться, то ваше тело обязательно ответит какими-то негативными последствиями: могут начаться кровотечения или еще что-то. Первые месяцы нужно очень бережно относиться к себе, ни в коем случае не перенапрягаться. Уже на втором этапе, через два-три месяца, можно приступать к физическим нагрузкам, но очень осторожно, не перегружая свое тело», - поведала звезда.Саша Зверева является многодетной мамой и знает о чем говорит.