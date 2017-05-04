Анастасия Решетова довела тело до анорексии

Настя выложила ролик, на котором её ребра буквально выпирают из тела, а живот, как говорят, "прилип" к желудку."Упс. Эти джинсы я купила три недели назад и они мне были малы"- подписала пост Решетова.Что ж, ради джинс, конечно, стоило настолько сильно худеть. Главное, чтобы грудь не перевесила.