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Анастасия Решетова довела тело до анорексии

Сегодня, 19:32
Подруга Тимати, модель Анастасия Решетова, в своем желании еще больше похудеть, довела тело до полного истощения.

Анастасия Решетова довела тело до анорексии
Настя выложила ролик, на котором её ребра буквально выпирают из тела, а живот, как говорят, "прилип" к желудку.

Анастасия Решетова довела тело до анорексии


"Упс. Эти джинсы я купила три недели назад и они мне были малы"

- подписала пост Решетова.

Что ж, ради джинс, конечно, стоило настолько сильно худеть. Главное, чтобы грудь не перевесила.

Анастасия Решетова довела тело до анорексии


Анастасия Решетова довела тело до анорексии


Анастасия Решетова довела тело до анорексии

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Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 5 642
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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