Анастасия Решетова довела тело до анорексии

Подруга Тимати, модель Анастасия Решетова, в своем желании еще больше похудеть, довела тело до полного истощения.
Настя выложила ролик, на котором её ребра буквально выпирают из тела, а живот, как говорят, "прилип" к желудку.
"Упс. Эти джинсы я купила три недели назад и они мне были малы"
- подписала пост Решетова.
Что ж, ради джинс, конечно, стоило настолько сильно худеть. Главное, чтобы грудь не перевесила.
Ключевые слова: Анастасия Решетова
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Автор: Mysha
Автор фото: instagram.com
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