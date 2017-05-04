Ольга Бузова впервые отреагировала на критику поклонников по поводу своей груди

Личный блог звезды ТВ, а теперь ещё и певицы Ольги Бузовой постоянно обновляется всё новыми снимками, однако поклонники в комментариях часто задаются одним и тем же вопросом - почему Бузова не обращается к пластическому хирургу и не увеличивает грудь? Можно предположить, что подписчиков, в первую очередь, беспокоит совсем не то, что Ольга не делает операцию, а то, что она не стесняется своей маленькой груди и открыто выкладывает снимки в бикини.Косвенно это подтверждает и сама телеведущая: "Каждый год одно и тоже: когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги? Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера, но меня все устраивает, и, уверена, найдётся человек, который полюбит меня такой, какая я есть #мояжизньмоягрудь Всем моим людям посылаю лучики солнца, позитива и своего шикарного настроения" - написала Бузова в подписи к очередному смелому кадру.