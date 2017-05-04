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Ольга Бузова впервые отреагировала на критику поклонников по поводу своей груди

Вчера, 20:56
Телеведущая Ольга Бузова ответила на недовольные комментарии подписчиков.

Ольга Бузова впервые отреагировала на критику поклонников по поводу своей груди
Личный блог звезды ТВ, а теперь ещё и певицы Ольги Бузовой постоянно обновляется всё новыми снимками, однако поклонники в комментариях часто задаются одним и тем же вопросом - почему Бузова не обращается к пластическому хирургу и не увеличивает грудь? Можно предположить, что подписчиков, в первую очередь, беспокоит совсем не то, что Ольга не делает операцию, а то, что она не стесняется своей маленькой груди и открыто выкладывает снимки в бикини.

Ольга Бузова впервые отреагировала на критику поклонников по поводу своей груди


Ольга Бузова впервые отреагировала на критику поклонников по поводу своей груди


Косвенно это подтверждает и сама телеведущая: "Каждый год одно и тоже: когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги? Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера, но меня все устраивает, и, уверена, найдётся человек, который полюбит меня такой, какая я есть #мояжизньмоягрудь Всем моим людям посылаю лучики солнца, позитива и своего шикарного настроения" - написала Бузова в подписи к очередному смелому кадру.

Ольга Бузова впервые отреагировала на критику поклонников по поводу своей груди


Ольга Бузова впервые отреагировала на критику поклонников по поводу своей груди

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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 8 099
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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