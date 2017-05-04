Косвенно это подтверждает и сама телеведущая: "Каждый год одно и тоже: когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги? Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера, но меня все устраивает, и, уверена, найдётся человек, который полюбит меня такой, какая я есть #мояжизньмоягрудь Всем моим людям посылаю лучики солнца, позитива и своего шикарного настроения" - написала Бузова в подписи к очередному смелому кадру.
Ольга Бузова впервые отреагировала на критику поклонников по поводу своей груди
Вчера, 20:56
Телеведущая Ольга Бузова ответила на недовольные комментарии подписчиков.
Личный блог звезды ТВ, а теперь ещё и певицы Ольги Бузовой постоянно обновляется всё новыми снимками, однако поклонники в комментариях часто задаются одним и тем же вопросом - почему Бузова не обращается к пластическому хирургу и не увеличивает грудь? Можно предположить, что подписчиков, в первую очередь, беспокоит совсем не то, что Ольга не делает операцию, а то, что она не стесняется своей маленькой груди и открыто выкладывает снимки в бикини.
Косвенно это подтверждает и сама телеведущая: "Каждый год одно и тоже: когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги? Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера, но меня все устраивает, и, уверена, найдётся человек, который полюбит меня такой, какая я есть #мояжизньмоягрудь Всем моим людям посылаю лучики солнца, позитива и своего шикарного настроения" - написала Бузова в подписи к очередному смелому кадру.
Косвенно это подтверждает и сама телеведущая: "Каждый год одно и тоже: когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги? Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера, но меня все устраивает, и, уверена, найдётся человек, который полюбит меня такой, какая я есть #мояжизньмоягрудь Всем моим людям посылаю лучики солнца, позитива и своего шикарного настроения" - написала Бузова в подписи к очередному смелому кадру.
← Любимый мужчина Татьяны Овсиенко выше... Максим Галкин невероятно помолодел →
Ключевые слова: Ольга Бузова
Количество просмотров: 8 099
Количество просмотров: 8 099
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Максим Галкин невероятно помолодел Во внешнем виде телеведущего Максима Галкина произошли фантастические изменения - теперь ему даже не продают алкоголь.
Ольга Бузова впервые отреагировала на критику поклонников по поводу своей груди Телеведущая Ольга Бузова ответила на недовольные комментарии подписчиков.
Любимый мужчина Татьяны Овсиенко вышел на свободу Возлюбленный популярной певицы Татьяны Овсиенко наконец-то встретился с ней за пределами тюрьмы.
Джессика Бил не желает, чтобы ее сын посвятил себя музыке Некоторое время назад популярная актриса Джессика Бил дала откровенное интервью.
Йен Сомерхолдер и Никки Рид ожидают пополнения в семье Несколько недель назад семейная пара актеров Йен Сомерхолдер и Никки Рид принимали поздравления в честь двухлетней годовщины свадьбы.
Фотография дочери Виктории Бони вызвала горячие споры Длительное время экс-участница знаменитого телепроекта "Дом-2" Виктория Боня пыталась оградить свою дочь от пристального внимания.
Никита Джигурда поведал о примирении с Мариной Анисиной Некоторое время назад фанаты удивились, увидев совместный снимок бывших супругов Марины Анисиной и Никиты Джигурды.
Кристина Орбакайте продемонстрировала спортивную форму Известная певица Кристина Орбакайте старается держать себя в форме.
Виталий Гогунский поехал в медовый месяц в Тверь На прошлой неделе актер Виталий Гогунский отпраздновал свадьбу со своей возлюбленной Ириной.