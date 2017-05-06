Анастасия Решетова шокировала новостью о приступах булимии

В рукописи девушка делится с читателями подробностями своей жизни.Анастасия сообщила о том, что было время, когда она страдала анорексией и булемией.«У меня исчезло понимание того, что происходит на самом деле, мне все время было мало достигнутого, и я продолжала худеть. Я думала только о том, чтобы стрелка на весах опустилась еще ниже. В итоге я сбросила около восьми килограммов за два месяца, что довольно много для столь короткого периода» - делится Решетова с читателями.Стоит отметить, что модель старается держать себя в форме, уделяя большое внимание спорту.