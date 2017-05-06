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Анастасия Решетова шокировала новостью о приступах булимии

Вчера, 18:29
Известная модель Анастасия Решетова готовит к печати первую книгу "Сегодня я проснулась другой".

Анастасия Решетова шокировала новостью о приступах булимии
В рукописи девушка делится с читателями подробностями своей жизни.

Анастасия сообщила о том, что было время, когда она страдала анорексией и булемией.

Анастасия Решетова шокировала новостью о приступах булимии


«У меня исчезло понимание того, что происходит на самом деле, мне все время было мало достигнутого, и я продолжала худеть. Я думала только о том, чтобы стрелка на весах опустилась еще ниже. В итоге я сбросила около восьми килограммов за два месяца, что довольно много для столь короткого периода» - делится Решетова с читателями.

Стоит отметить, что модель старается держать себя в форме, уделяя большое внимание спорту.

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Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 18 993
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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