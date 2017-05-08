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Ирсон Кудикова показала фотографию в купальнике

Сегодня, 00:35
Выпускница телепроекта "Фабрика звезд" Ирсон Кудикова сейчас участвует в соревнованиях по большому теннису среди любителей, которые проходят в Греции.

Ирсон Кудикова показала фотографию в купальнике
Ирсон балует поклонников фотографиями, на которых демонстрирует отличную фигуру.

Ирсон Кудикова показала фотографию в купальнике


Некоторое время назад Кудикова в беседе с журналистами похвасталась, что смогла сбросить 15 килограммов.

Ирсон Кудикова показала фотографию в купальнике


«Я даже не знаю, что произошло, честно говоря. Просто поменяла свой круг общения, люди вокруг меня появились очень спортивные. Изменила питание, даже отношение к жизни в целом. Сначала я перестала есть после восьми часов вечера, теперь стараюсь ужинать не позже шести. И так где-то за три месяца ушло 15 килограммов.

Ирсон Кудикова показала фотографию в купальнике


Все вокруг замечают и говорят, что я очень быстро похудела и хорошо выгляжу. Но мне кажется, что это не было стремительной потерей веса, а наоборот, даже медленной», - рассказывала певица.

Ирсон Кудикова показала фотографию в купальнике


В Грецию Ирсон взяла с собой троих детей.

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Ключевые слова: Ирсон Кудикова

Количество просмотров: 6 084
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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