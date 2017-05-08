Ирсон Кудикова показала фотографию в купальнике

Ирсон балует поклонников фотографиями, на которых демонстрирует отличную фигуру.Некоторое время назад Кудикова в беседе с журналистами похвасталась, что смогла сбросить 15 килограммов.«Я даже не знаю, что произошло, честно говоря. Просто поменяла свой круг общения, люди вокруг меня появились очень спортивные. Изменила питание, даже отношение к жизни в целом. Сначала я перестала есть после восьми часов вечера, теперь стараюсь ужинать не позже шести. И так где-то за три месяца ушло 15 килограммов.Все вокруг замечают и говорят, что я очень быстро похудела и хорошо выгляжу. Но мне кажется, что это не было стремительной потерей веса, а наоборот, даже медленной», - рассказывала певица.В Грецию Ирсон взяла с собой троих детей.