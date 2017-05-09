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Андрей Чуев пытается достичь совершенства своего тела

Сегодня, 14:12
Экс-участник главной телестройки страны Андрей Чуев после того, как расстался со своей возлюбленной Мариной Африкантовой, начал новый этап своей жизни.

Андрей Чуев пытается достичь совершенства своего тела
Андрей смог поправить свое финансовое положение и в итоге расплатился с кредиторами.

Мужчина теперь пытается усовершенствовать свое тело и сбросить лишние килограммы.

Андрей Чуев пытается достичь совершенства своего тела


«Ну что, папа методично приводит свое тело в порядок. Сложно, долго, нудно и постоянно неохота. Результата хочется сразу, а сразу ничего не бывает. Потихоньку вырисовывается что-то похожее на мышцы, но до конечного результата еще как раком до Москвы. Я не сдаюсь. Результат будет, потому что я, не останавливаясь, к нему иду. Не хватает моих тренеров, все-таки с тренером результат эффективней гораздо. И питание, конечно, очень важно. На данный момент тело далеко от идеала, но лучше, чем было», - сообщил Чуев фолловерам.

Андрей Чуев пытается достичь совершенства своего тела


В настоящий момент Андрей находится на отдыхе в Арабских Эмиратах.

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Ключевые слова: Андрей Чуев

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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