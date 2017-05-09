Андрей Чуев пытается достичь совершенства своего тела

Андрей смог поправить свое финансовое положение и в итоге расплатился с кредиторами.Мужчина теперь пытается усовершенствовать свое тело и сбросить лишние килограммы.«Ну что, папа методично приводит свое тело в порядок. Сложно, долго, нудно и постоянно неохота. Результата хочется сразу, а сразу ничего не бывает. Потихоньку вырисовывается что-то похожее на мышцы, но до конечного результата еще как раком до Москвы. Я не сдаюсь. Результат будет, потому что я, не останавливаясь, к нему иду. Не хватает моих тренеров, все-таки с тренером результат эффективней гораздо. И питание, конечно, очень важно. На данный момент тело далеко от идеала, но лучше, чем было», - сообщил Чуев фолловерам.В настоящий момент Андрей находится на отдыхе в Арабских Эмиратах.