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Настасья Самбурская выглядит чересчур худой

Сегодня, 15:14
Настасья Самбурская всегда выступает за здоровый образ жизни, правильное питание и занятия спортом.

Настасья Самбурская выглядит чересчур худой
Фанаты всегда оставляют любимой звезде восхищенные комментарии.

Но на днях Настасья опубликовала снимок, из-за которого многие подписчики начали за нее переживать.

Настасья Самбурская выглядит чересчур худой


«Поняла, что этим летом без отпуска. Не будет фото в купальнике. Не будет с коктейлем на лежаке, с пятиметровым парео на пляже, на пончике в бассейне, с ножками в теплом песочке. Не будет загара. Но будет счастливая старость! И слуга со стаканом воды!» - сообщила звезда фолловерам.

Настасья Самбурская выглядит чересчур худой


Отметим, что в последнее время Настасья большое внимание уделяет карьере, из-за чего у нее практически нет свободного времени.

← Андрей Чуев пытается достичь совершен...

Ключевые слова: Настасья Самбурская

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Настасья Самбурская выглядит чересчур худой Настасья Самбурская всегда выступает за здоровый образ жизни, правильное питание и занятия спортом.
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