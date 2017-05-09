Настасья Самбурская выглядит чересчур худой

Фанаты всегда оставляют любимой звезде восхищенные комментарии.Но на днях Настасья опубликовала снимок, из-за которого многие подписчики начали за нее переживать.«Поняла, что этим летом без отпуска. Не будет фото в купальнике. Не будет с коктейлем на лежаке, с пятиметровым парео на пляже, на пончике в бассейне, с ножками в теплом песочке. Не будет загара. Но будет счастливая старость! И слуга со стаканом воды!» - сообщила звезда фолловерам.Отметим, что в последнее время Настасья большое внимание уделяет карьере, из-за чего у нее практически нет свободного времени.