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Эшли Грэм терпела оскорбления от папы

Вчера, 18:43
В настоящий момент многие глянцевые издания приглашают Эшли Грэм на съемки.

Эшли Грэм терпела оскорбления от папы
Девушка относится к моделям plus-size.

Но Эшли вспоминает, что в детстве очень комплексовала из-за лишнего веса и была не уверена в себе.

На днях девушка презентовала книгу с историей успеха.

Выяснилось, что Эшли пришлось пережить оскорбления от своего отца, который считал ее слишком толстой.

Эшли Грэм терпела оскорбления от папы


«Мой отец был критиканом. Он был мастером оскорблений. Он всегда считал, что я была не слишком умна.

В начале моей карьеры отец согласился с моим агентом в том, что мне нужно похудеть. Я плакала», — сообщила Грэм.

Эшли признается, что у нее не складывались отношения с сильным полом из-за ее неуверенности в себе.

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Ключевые слова: Эшли Грэм

Количество просмотров: 5 642
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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