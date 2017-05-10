Эшли Грэм терпела оскорбления от папы

Девушка относится к моделям plus-size.Но Эшли вспоминает, что в детстве очень комплексовала из-за лишнего веса и была не уверена в себе.На днях девушка презентовала книгу с историей успеха.Выяснилось, что Эшли пришлось пережить оскорбления от своего отца, который считал ее слишком толстой.«Мой отец был критиканом. Он был мастером оскорблений. Он всегда считал, что я была не слишком умна.В начале моей карьеры отец согласился с моим агентом в том, что мне нужно похудеть. Я плакала», — сообщила Грэм.Эшли признается, что у нее не складывались отношения с сильным полом из-за ее неуверенности в себе.