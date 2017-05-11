Инна Маликова показала фигуру в купальнике

Певица Инна Маликова отправилась в отпуск в Дубай.Компанию артистке составили ее близкие подруги.«Самое главное преимущество выбранной нами страны для отдыха - это теплый персидский залив, потому что в Европе, Турции, Греции вода в морях еще холодная. А в Дубае температура воды около 30 градусов. Отель выбирала в излюбленном уже для себя месте, новый и современный. День начинали с обязательной прогулки по морю - своеобразная зарядка. Утром отдых на пляже, массажи, а вечером уютные посиделки в ресторанчиках. Этот отдых оставил массу положительных впечатлений. Но в Москве ждала работа, поэтому несколько теплых дней пролетели мимолетно», - сообщила Инна.Певица с пользой проводила время, осматривая достопримечательности.