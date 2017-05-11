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Инна Маликова показала фигуру в купальнике

Сегодня, 11:57
Многие отечественные звезды решили в эти майские праздники отдохнуть.

Инна Маликова показала фигуру в купальнике
Певица Инна Маликова отправилась в отпуск в Дубай.

Компанию артистке составили ее близкие подруги.

Инна Маликова показала фигуру в купальнике


«Самое главное преимущество выбранной нами страны для отдыха - это теплый персидский залив, потому что в Европе, Турции, Греции вода в морях еще холодная. А в Дубае температура воды около 30 градусов. Отель выбирала в излюбленном уже для себя месте, новый и современный. День начинали с обязательной прогулки по морю - своеобразная зарядка. Утром отдых на пляже, массажи, а вечером уютные посиделки в ресторанчиках. Этот отдых оставил массу положительных впечатлений. Но в Москве ждала работа, поэтому несколько теплых дней пролетели мимолетно», - сообщила Инна.

Инна Маликова показала фигуру в купальнике


Певица с пользой проводила время, осматривая достопримечательности.

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Ключевые слова: Инна Маликова

Количество просмотров: 143
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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