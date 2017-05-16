Натали Портман вернула былую форму после беременности

35-летняя актриса Натали Портман и её супруг хореограф Бенжамен Мильпье воспитывают двоих детей - сын Алеф появился на свет летом 2011 года, дочка Амалия - в минувшем феврале. Именно из-за родов Натали была вынуждена пропустить церемонию вручения премии "Оскар-2017", где была номинирована как лучшая актриса за фильм "Джеки".И вот, спустя несколько месяцев после родов, Портман уже находится в прекрасной форме. Причем прекрасна не только фигура - она словно помолодела в целом. В элегантном бархатном платье, в компании супруга звезда прибыла в легендарную столицу парфюмерии - французский город Грасс, где в замке Кристиана Диора была представлена новая версия нежного женского аромата Miss Dior Eau de Parfum. Натали является лицом этого парфюма уже несколько лет.