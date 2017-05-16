И вот, спустя несколько месяцев после родов, Портман уже находится в прекрасной форме. Причем прекрасна не только фигура - она словно помолодела в целом. В элегантном бархатном платье, в компании супруга звезда прибыла в легендарную столицу парфюмерии - французский город Грасс, где в замке Кристиана Диора была представлена новая версия нежного женского аромата Miss Dior Eau de Parfum. Натали является лицом этого парфюма уже несколько лет.
Натали Портман вернула былую форму после беременности
Сегодня, 01:45
Зимой голливудская звезда Натали Портман стала мамой во второй раз.
35-летняя актриса Натали Портман и её супруг хореограф Бенжамен Мильпье воспитывают двоих детей - сын Алеф появился на свет летом 2011 года, дочка Амалия - в минувшем феврале. Именно из-за родов Натали была вынуждена пропустить церемонию вручения премии "Оскар-2017", где была номинирована как лучшая актриса за фильм "Джеки".
И вот, спустя несколько месяцев после родов, Портман уже находится в прекрасной форме. Причем прекрасна не только фигура - она словно помолодела в целом. В элегантном бархатном платье, в компании супруга звезда прибыла в легендарную столицу парфюмерии - французский город Грасс, где в замке Кристиана Диора была представлена новая версия нежного женского аромата Miss Dior Eau de Parfum. Натали является лицом этого парфюма уже несколько лет.
И вот, спустя несколько месяцев после родов, Портман уже находится в прекрасной форме. Причем прекрасна не только фигура - она словно помолодела в целом. В элегантном бархатном платье, в компании супруга звезда прибыла в легендарную столицу парфюмерии - французский город Грасс, где в замке Кристиана Диора была представлена новая версия нежного женского аромата Miss Dior Eau de Parfum. Натали является лицом этого парфюма уже несколько лет.
← Новую фотосессию Кайли Дженнер назвал...
Ключевые слова: Натали Портман
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: vk.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: vk.com
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Натали Портман вернула былую форму после беременности Зимой голливудская звезда Натали Портман стала мамой во второй раз.
Новую фотосессию Кайли Дженнер назвали жалким зрелищем Модель Кайли Дженнер предстала в образе куклы Барби для взрослых.
В сети появились роскошные фото 19-летней возлюбленной Венсана Касселя Знаменитый актер Венсан Кассель закрутил роман с моделью в 2015 году.
Дочка Ларисы Гузеевой постриглась под мальчика 17-летняя дочка известной актрисы и ведущей Ольга Бухарова и раннее не отличалась изысканной женственностью, а теперь и вовсе стала похожа на мальчика.
Елена Бирюкова призналась в интервью, что после диагноза онкология не знала, как жить 46-летняя Елена Бирюкова впервые за долгое время решила рассказать о том, как ей удалось победить серьёзную болезнь.
Нюша предстала перед поклонниками в бикини и с новой прической Еще несколько дней назад Нюша радовала подписчиков фотосессией в бикини.
Кэти Топурия выкрасила волосы в кислотный цвет Певица Кэти Топурия большая любительница экспериментов с собственной внешностью и нарядами.
Стефания Маликова попрощалась со школой Дочка известного композитора Стефания Маликова в этом году заканчивает школу, а это значит, что ей надо сдавать ЕГЭ.
Максим Галкин очаровал фотографиями подросших Гарри и Лизы Очаровательные детки Максима Галкина и Аллы Пугачевой продолжают покорять Интернет.