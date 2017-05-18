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51-летняя актриса Робин Райт снялась обнаженной

Вчера, 20:53
Американская актриса Робин Райт появилась на страницах издания The Edit.

51-летняя актриса Робин Райт снялась обнаженной
Робин Вирджиния Гейл Райт, а именно так звучит полное имя популярной актрисы, никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру как на экране, так и в фотосессиях. И это совершенно понятно - ведь звезде нечего скрывать - в свой 51 год она находится в великолепной форме, которой могут позавидовать и более молодые коллеги по цеху.

51-летняя актриса Робин Райт снялась обнаженной


При этом Райт никогда не прибегала к серьезным пластическим операциям, и, по ее словам, пользовалась только услугами косметолога.

51-летняя актриса Робин Райт снялась обнаженной


51-летняя актриса Робин Райт снялась обнаженной

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Ключевые слова: Робин Райт

Количество просмотров: 13 767
Автор: Katarina

Автор фото: The Edit, vk.com

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