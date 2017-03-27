В блоге звезды появилось фото в купальнике, "убивающее" сразу двух зайцев: во-первых, оно показывает, что слухи о второй беременности и правда только слухи, а во-вторых, Ксения смогла победить лишние килограммы, о чём и сообщила в подписи к снимку: "Он (живот) почти ушел, хотя уходить явно не собирался!!! Ура, товарищи!!!!!".
Ксения Собчак показала фигуру в купальнике
Вчера, 20:08
Телеведущая Ксения Собчак, которую "подозревают" во второй беременности, выложила снимок в купальнике.
Не успела 35-летняя Собчак стать мамой в первый раз, как ей уже приписывают вторую беременность. Сыну телеведущей и её супруга Максима Виторгана сейчас 6 месяцев, и его мама, похоже, полностью вернула себе былую форму.
В блоге звезды появилось фото в купальнике, "убивающее" сразу двух зайцев: во-первых, оно показывает, что слухи о второй беременности и правда только слухи, а во-вторых, Ксения смогла победить лишние килограммы, о чём и сообщила в подписи к снимку: "Он (живот) почти ушел, хотя уходить явно не собирался!!! Ура, товарищи!!!!!".
В блоге звезды появилось фото в купальнике, "убивающее" сразу двух зайцев: во-первых, оно показывает, что слухи о второй беременности и правда только слухи, а во-вторых, Ксения смогла победить лишние килограммы, о чём и сообщила в подписи к снимку: "Он (живот) почти ушел, хотя уходить явно не собирался!!! Ура, товарищи!!!!!".
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Ключевые слова: Ксения Собчак
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Количество просмотров: 4 927
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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