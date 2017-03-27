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Ксения Собчак показала фигуру в купальнике

Вчера, 20:08
Телеведущая Ксения Собчак, которую "подозревают" во второй беременности, выложила снимок в купальнике.

Ксения Собчак показала фигуру в купальнике
Не успела 35-летняя Собчак стать мамой в первый раз, как ей уже приписывают вторую беременность. Сыну телеведущей и её супруга Максима Виторгана сейчас 6 месяцев, и его мама, похоже, полностью вернула себе былую форму.

Ксения Собчак показала фигуру в купальнике


Ксения Собчак показала фигуру в купальнике


В блоге звезды появилось фото в купальнике, "убивающее" сразу двух зайцев: во-первых, оно показывает, что слухи о второй беременности и правда только слухи, а во-вторых, Ксения смогла победить лишние килограммы, о чём и сообщила в подписи к снимку: "Он (живот) почти ушел, хотя уходить явно не собирался!!! Ура, товарищи!!!!!".

Ксения Собчак показала фигуру в купальнике


Ксения Собчак показала фигуру в купальнике

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 4 927
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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