Ксения Собчак показала фигуру в купальнике

Не успела 35-летняя Собчак стать мамой в первый раз, как ей уже приписывают вторую беременность. Сыну телеведущей и её супруга Максима Виторгана сейчас 6 месяцев, и его мама, похоже, полностью вернула себе былую форму.В блоге звезды появилось фото в купальнике, "убивающее" сразу двух зайцев: во-первых, оно показывает, что слухи о второй беременности и правда только слухи, а во-вторых, Ксения смогла победить лишние килограммы, о чём и сообщила в подписи к снимку: "Он (живот) почти ушел, хотя уходить явно не собирался!!! Ура, товарищи!!!!!".