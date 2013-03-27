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Наташа Ионова зажгла поклонников невероятно откровенным снимком

Вчера, 20:28
Певица Наташа Ионова превзошла саму себя в откровенности фотографий.

Наташа Ионова зажгла поклонников невероятно откровенным снимком
Подписчиков популярной исполнительницы Глюк'оZы довольно трудно удивить смелыми кадрами - ведь чего только они уже ни видели. Тем не менее, Наташе Ионовой практически каждый раз, когда она выкладывает свежий кадр, удаётся не просто удивить поклонников, но порой даже шокировать - настолько горячими бывают личные фотографии звезды.

Наташа Ионова зажгла поклонников невероятно откровенным снимком


"Лето где-то там" - подписала новое фото Ионова.

Наташа Ионова зажгла поклонников невероятно откровенным снимком


Снимок, на котором певица запечатлена со спины, вызвал небывалое количество комментариев - как позитивных, так и негативных. Далеко не всем пришлась по душе такая откровенность, ведь на Ионовой нет ни купальника, ни нижнего белья.

Наташа Ионова зажгла поклонников невероятно откровенным снимком


Наташа Ионова зажгла поклонников невероятно откровенным снимком

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Ключевые слова: Наташа Ионова, Глюк'oZa

Количество просмотров: 8 242
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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