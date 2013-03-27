Наташа Ионова зажгла поклонников невероятно откровенным снимком

Подписчиков популярной исполнительницы Глюк'оZы довольно трудно удивить смелыми кадрами - ведь чего только они уже ни видели. Тем не менее, Наташе Ионовой практически каждый раз, когда она выкладывает свежий кадр, удаётся не просто удивить поклонников, но порой даже шокировать - настолько горячими бывают личные фотографии звезды."Лето где-то там" - подписала новое фото Ионова.Снимок, на котором певица запечатлена со спины, вызвал небывалое количество комментариев - как позитивных, так и негативных. Далеко не всем пришлась по душе такая откровенность, ведь на Ионовой нет ни купальника, ни нижнего белья.