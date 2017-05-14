Екатерина Климова показала стройную фигуру на отдыхе в Иордании

Подписчики одной из самых красивых российских актрис Екатерины Климовой не устают восхищаться её прекрасной фигурой. Благодаря свежему фотоотчету, выложенному звездой в своём блоге, поклонники могут убедиться, что отдых их любимицы проходит превосходно.В путешествии в Иорданию Екатерину сопровождают двое сыновей: 9-летний Корней и 11-летний Матвей. "Бывают дни, как будто это сон" - подписала Климова свой потрясающий снимок на берегу Мертвого моря. Напомним, что 39-летняя актриса воспитывает четверых детей - помимо Матвея и Корнея, у неё есть 15-летняя дочь Елизавета и 2-летняя Бэлла от нынешнего супруга актера Гелы Месхи.