В путешествии в Иорданию Екатерину сопровождают двое сыновей: 9-летний Корней и 11-летний Матвей. "Бывают дни, как будто это сон" - подписала Климова свой потрясающий снимок на берегу Мертвого моря. Напомним, что 39-летняя актриса воспитывает четверых детей - помимо Матвея и Корнея, у неё есть 15-летняя дочь Елизавета и 2-летняя Бэлла от нынешнего супруга актера Гелы Месхи.
Екатерина Климова показала стройную фигуру на отдыхе в Иордании
Вчера, 19:36
Актриса Екатерина Климова в компании сыновей отдыхает в Иордании и делится новыми фото с поклонниками.
Подписчики одной из самых красивых российских актрис Екатерины Климовой не устают восхищаться её прекрасной фигурой. Благодаря свежему фотоотчету, выложенному звездой в своём блоге, поклонники могут убедиться, что отдых их любимицы проходит превосходно.
В путешествии в Иорданию Екатерину сопровождают двое сыновей: 9-летний Корней и 11-летний Матвей. "Бывают дни, как будто это сон" - подписала Климова свой потрясающий снимок на берегу Мертвого моря. Напомним, что 39-летняя актриса воспитывает четверых детей - помимо Матвея и Корнея, у неё есть 15-летняя дочь Елизавета и 2-летняя Бэлла от нынешнего супруга актера Гелы Месхи.
В путешествии в Иорданию Екатерину сопровождают двое сыновей: 9-летний Корней и 11-летний Матвей. "Бывают дни, как будто это сон" - подписала Климова свой потрясающий снимок на берегу Мертвого моря. Напомним, что 39-летняя актриса воспитывает четверых детей - помимо Матвея и Корнея, у неё есть 15-летняя дочь Елизавета и 2-летняя Бэлла от нынешнего супруга актера Гелы Месхи.
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Ключевые слова: Екатерина Климова
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Количество просмотров: 15 184
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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