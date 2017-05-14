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Екатерина Климова показала стройную фигуру на отдыхе в Иордании

Вчера, 19:36
Актриса Екатерина Климова в компании сыновей отдыхает в Иордании и делится новыми фото с поклонниками.

Екатерина Климова показала стройную фигуру на отдыхе в Иордании
Подписчики одной из самых красивых российских актрис Екатерины Климовой не устают восхищаться её прекрасной фигурой. Благодаря свежему фотоотчету, выложенному звездой в своём блоге, поклонники могут убедиться, что отдых их любимицы проходит превосходно.

Екатерина Климова показала стройную фигуру на отдыхе в Иордании


Екатерина Климова показала стройную фигуру на отдыхе в Иордании


В путешествии в Иорданию Екатерину сопровождают двое сыновей: 9-летний Корней и 11-летний Матвей. "Бывают дни, как будто это сон" - подписала Климова свой потрясающий снимок на берегу Мертвого моря. Напомним, что 39-летняя актриса воспитывает четверых детей - помимо Матвея и Корнея, у неё есть 15-летняя дочь Елизавета и 2-летняя Бэлла от нынешнего супруга актера Гелы Месхи.

Екатерина Климова показала стройную фигуру на отдыхе в Иордании

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Ключевые слова: Екатерина Климова

Количество просмотров: 15 184
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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