На свежем снимке, появившемся в блоге певицы, она держит на руках дочку, будучи уже буквально на грани родов. Фото вызвало споры в сети - поклонники Бейонсе посчитали небезопасным поднимать тяжести на таком сроке.
Беременная Бейонсе выложила в сеть фото в бикини
Сегодня, 15:10
Певица Бейонсе вновь станет мамой в ближайшие дни.
Бейонсе и её супруг Джей Зи уже воспитывают 5-летнюю дочку Блу Айви. Новая беременность звезды практически с самого начала не была тайной для общественности - Бейонсе ждёт двойню. В интервью она неоднократно признавалась, что всегда мечтала именно о двойне - что ж, мечты сбываются!
На свежем снимке, появившемся в блоге певицы, она держит на руках дочку, будучи уже буквально на грани родов. Фото вызвало споры в сети - поклонники Бейонсе посчитали небезопасным поднимать тяжести на таком сроке.
На свежем снимке, появившемся в блоге певицы, она держит на руках дочку, будучи уже буквально на грани родов. Фото вызвало споры в сети - поклонники Бейонсе посчитали небезопасным поднимать тяжести на таком сроке.
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Ключевые слова: Бейонсе
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Количество просмотров: 8 528
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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