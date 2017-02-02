Беременная Бейонсе выложила в сеть фото в бикини

Бейонсе и её супруг Джей Зи уже воспитывают 5-летнюю дочку Блу Айви. Новая беременность звезды практически с самого начала не была тайной для общественности - Бейонсе ждёт двойню. В интервью она неоднократно признавалась, что всегда мечтала именно о двойне - что ж, мечты сбываются!На свежем снимке, появившемся в блоге певицы, она держит на руках дочку, будучи уже буквально на грани родов. Фото вызвало споры в сети - поклонники Бейонсе посчитали небезопасным поднимать тяжести на таком сроке.