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Мария Кожевникова опубликовала фото в бикини и призналась, что похудела на 40 кг

Сегодня, 17:51
Мария Кожевникова воспитывает двух прекрасных сыновей.

Мария Кожевникова опубликовала фото в бикини и призналась, что похудела на 40 кг
Сейчас Мария выглядит просто роскошно. Но в период беременности она очень переживала из-за лишнего веса.

Мария Кожевникова опубликовала фото в бикини и призналась, что похудела на 40 кг


Но в итоге Кожевниковой удалось скинуть аж 40 килограммов.

Мария Кожевникова опубликовала фото в бикини и призналась, что похудела на 40 кг


Мария Кожевникова опубликовала фото в бикини и призналась, что похудела на 40 кг


Об Маша сама рассказала в личном блоге Инстаграм:

"Много получаю от девушек и женщин признаний о страхах, что после рождения ребёнка не придут в форму, что потеряют красоту и никогда не будут прежними. Сделаю исключение и выставлю фото в купальнике после рождения двух сыновей, когда набрала почти 40 кг за каждую беременность! Да, да, я не ошиблась! + 40 кг. Причем , конечно, кто -то скажет: есть надо было меньше, но нет, ела я не так уж много, да и употребление воды у меня было в пределах нормы. А вес стал расти с геометрической прогрессией с 7 месяца... проверяли даже на диабет, но, Слава Богу, не подтвердился, врачи пришли к выводу, что вот такая гормональная перестройка у организма. Поэтому, дорогие девочки, хочу Вам сказать, глупости это все и не берите в голову! Никогда Вы в жизни не испытаете большего счастья, чем материнство! Все остальное ерунда, которая решается с помощью силы воли!".
Мария Кожевникова опубликовала фото в бикини и призналась, что похудела на 40 кг




Этот пост Кожевникова подкрепила снимком в купальнике, который доказывает, что советы блондинки явно работают.

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 4 381
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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