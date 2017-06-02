Мария Кожевникова опубликовала фото в бикини и призналась, что похудела на 40 кг

Сейчас Мария выглядит просто роскошно. Но в период беременности она очень переживала из-за лишнего веса.Но в итоге Кожевниковой удалось скинуть аж 40 килограммов.Об Маша сама рассказала в личном блоге Инстаграм:"Много получаю от девушек и женщин признаний о страхах, что после рождения ребёнка не придут в форму, что потеряют красоту и никогда не будут прежними. Сделаю исключение и выставлю фото в купальнике после рождения двух сыновей, когда набрала почти 40 кг за каждую беременность! Да, да, я не ошиблась! + 40 кг. Причем , конечно, кто -то скажет: есть надо было меньше, но нет, ела я не так уж много, да и употребление воды у меня было в пределах нормы. А вес стал расти с геометрической прогрессией с 7 месяца... проверяли даже на диабет, но, Слава Богу, не подтвердился, врачи пришли к выводу, что вот такая гормональная перестройка у организма. Поэтому, дорогие девочки, хочу Вам сказать, глупости это все и не берите в голову! Никогда Вы в жизни не испытаете большего счастья, чем материнство! Все остальное ерунда, которая решается с помощью силы воли!".Этот пост Кожевникова подкрепила снимком в купальнике, который доказывает, что советы блондинки явно работают.