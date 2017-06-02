Исхудавший Дима Билан при всех встал на весы

Многие предполагали рак, но только сейчас Дима решил рассказать о том, что с ним было на самом деле.Билан дал интервью телеведущему Георгию Иващенко, поведав о том, что справился с жуткими болями от пяти грыж в позвоночнике и сейчас чувствует себя намного лучше.Помимо этого артист начал "набирать килограммы".Дима даже не отказался встать на напольные весы, чтобы все могли удостовериться в том, что диагноз дистрофия точно можно исключить:"83 кило! Отличный вес"- цитирует Билана "Комсомольская правда". Напомним, что по ранее опубликованной в СМИ информации вес Димы составлял всего 69 килограмм.