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Исхудавший Дима Билан при всех встал на весы

Сегодня, 17:53
Несколько месяцев поклонники Димы Билана смотрели на то, как угасает любимый певец.

Исхудавший Дима Билан при всех встал на весы
Многие предполагали рак, но только сейчас Дима решил рассказать о том, что с ним было на самом деле.

Исхудавший Дима Билан при всех встал на весы


Исхудавший Дима Билан при всех встал на весы


Исхудавший Дима Билан при всех встал на весы


Билан дал интервью телеведущему Георгию Иващенко, поведав о том, что справился с жуткими болями от пяти грыж в позвоночнике и сейчас чувствует себя намного лучше.

Исхудавший Дима Билан при всех встал на весы


Помимо этого артист начал "набирать килограммы".

Исхудавший Дима Билан при всех встал на весы


Дима даже не отказался встать на напольные весы, чтобы все могли удостовериться в том, что диагноз дистрофия точно можно исключить:

"83 кило! Отличный вес"

- цитирует Билана "Комсомольская правда". Напомним, что по ранее опубликованной в СМИ информации вес Димы составлял всего 69 килограмм.

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Ключевые слова: Дима Билан

Количество просмотров: 4 199
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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