Исхудавший Дима Билан при всех встал на весы

Билан дал интервью телеведущему Георгию Иващенко, поведав о том, что справился с жуткими болями от пяти грыж в позвоночнике и сейчас чувствует себя намного лучше.
Помимо этого артист начал "набирать килограммы".
Дима даже не отказался встать на напольные весы, чтобы все могли удостовериться в том, что диагноз дистрофия точно можно исключить:
"83 кило! Отличный вес"
- цитирует Билана "Комсомольская правда". Напомним, что по ранее опубликованной в СМИ информации вес Димы составлял всего 69 килограмм.