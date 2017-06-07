Испанцы сбежали с пляжа из-за вида голой груди 50-летней Натальи Штурм

"Открыла купальный сезон). Водичка тепленькая, только я стесняюсь загорать #топлес . Мне кажется, что все смотрят"- пишет певица.Да нет, Наталья, что вы! Никто не смотрит! Чтобы все смотрели - надо снять верх совсем. Это я конечно шучу, а вот Штурм нет. Она так и сделала.Правда, артистка сама же пишет, что после такого смелого поступка - пляж опустел."По многочисленным просьбам сегодня я решила позагорать #топлес. Через час я осталась на берегу одна - женщины увели своих испанцев). Я что, такая страшная?".Напомню, что Наталья отдыхает в Испании не одна, а с молодым мужчиной, с которым еще пару лет назад познакомилась в самолете. Ну, видимо он не сильно ревнив, если позволяет своей женщине подобные выходки.