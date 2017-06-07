Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Испанцы сбежали с пляжа из-за вида голой груди 50-летней Натальи Штурм

Сегодня, 14:41
На что только не способны женщины, чтобы о них помнили, например, 50-летняя Наталья Штурм выложила снимок топлесс, прикрыв соски лишь смайликами, через которые всё равно видны все "детали".

Испанцы сбежали с пляжа из-за вида голой груди 50-летней Натальи Штурм
"Открыла купальный сезон). Водичка тепленькая, только я стесняюсь загорать #топлес . Мне кажется, что все смотрят"
- пишет певица.

Испанцы сбежали с пляжа из-за вида голой груди 50-летней Натальи Штурм


Да нет, Наталья, что вы! Никто не смотрит! Чтобы все смотрели - надо снять верх совсем. Это я конечно шучу, а вот Штурм нет. Она так и сделала.

Правда, артистка сама же пишет, что после такого смелого поступка - пляж опустел.

"По многочисленным просьбам сегодня я решила позагорать #топлес. Через час я осталась на берегу одна - женщины увели своих испанцев). Я что, такая страшная?".

Испанцы сбежали с пляжа из-за вида голой груди 50-летней Натальи Штурм


Напомню, что Наталья отдыхает в Испании не одна, а с молодым мужчиной, с которым еще пару лет назад познакомилась в самолете. Ну, видимо он не сильно ревнив, если позволяет своей женщине подобные выходки.

Испанцы сбежали с пляжа из-за вида голой груди 50-летней Натальи Штурм


Испанцы сбежали с пляжа из-за вида голой груди 50-летней Натальи Штурм

← Дарья Канануха поделилась мнением об ... Макс Барских попал на больничную койк... →

Ключевые слова: Наталья Штурм

Количество просмотров: 16 198
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
На машину Натальи Фриске упало дерево
Эльза Хоск снялась топлес для пляжной фотосессии
Скай Феррейра снялась топлес для Dazed
Рита Ора снялась топлес для обложки Lui
Самое популярное за неделю
Комментарии



Саша Артемова и Евгений Кузин собираются пожениться в Греции Фанаты главной телестройки страны считают пару участников Евгения Кузина и Саши Артемовой одной из самых крепких на проекте.
Кристина Орбакайте наслаждается отдыхом в Майами Пару дней назад знаменитая певица Кристина Орбакайте улетела в США.
Бари Алибасов сыграет свадьбу в седьмой раз Вчера, 6 июня, принимал поздравления в честь дня рождения известный продюсер Бари Алибасов.
Макс Барских попал на больничную койку Известный певец Макс Барских популярен также далеко за пределами нашей страны.
Испанцы сбежали с пляжа из-за вида голой груди 50-летней Натальи Штурм На что только не способны женщины, чтобы о них помнили, например, 50-летняя Наталья Штурм выложила снимок топлесс, прикрыв соски лишь смайликами, через которые всё равно видны все "детали".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.