Хайди Клум объяснила, почему начала часто обнажаться перед камерой

Поклонники заметили тот факт, что в последнее время звезда нередко предстает перед камерой с минимальным количеством одежды. Хайди решила объяснить причину, из-за чего стала довольно часто обнажаться на съемках.«Я уже мама четверых детей и многому в этой жизни научилась. С прочно стою на ногах и знаю, чего хочу. Мне нравится мое тело, и я с удовольствием его готова демонстрировать. Я больше люблю выходить на подиум в нижнем белье, нежели показывать роскошные наряды от дизайнеров. Возможно, такая страсть в обнаженному телу у меня от родителей. Они у меня были очень свободными людьми. И если честно, в глубине души я все-таки хиппи», — сообщила модель.Стоит лишь восхищаться фигурой женщины, у которой уже четверо детей.