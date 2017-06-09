Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Хайди Клум объяснила, почему начала часто обнажаться перед камерой

Сегодня, 16:18
Знаменитая модель Хайди Клум часто выкладывает в своем Инстаграм снимки с новых фотосессий.

Хайди Клум объяснила, почему начала часто обнажаться перед камерой
Поклонники заметили тот факт, что в последнее время звезда нередко предстает перед камерой с минимальным количеством одежды. Хайди решила объяснить причину, из-за чего стала довольно часто обнажаться на съемках.

Хайди Клум объяснила, почему начала часто обнажаться перед камерой


«Я уже мама четверых детей и многому в этой жизни научилась. С прочно стою на ногах и знаю, чего хочу. Мне нравится мое тело, и я с удовольствием его готова демонстрировать. Я больше люблю выходить на подиум в нижнем белье, нежели показывать роскошные наряды от дизайнеров. Возможно, такая страсть в обнаженному телу у меня от родителей. Они у меня были очень свободными людьми. И если честно, в глубине души я все-таки хиппи», — сообщила модель.

Хайди Клум объяснила, почему начала часто обнажаться перед камерой


Стоит лишь восхищаться фигурой женщины, у которой уже четверо детей.

← Джессика Альба трогательно обратилас... Рианна поработала учителем математик... →

Ключевые слова: Хайди Клум

Количество просмотров: 7 592
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, East News

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Хайди Клум и Зак Позен в совместном фотосете для Hamptons
Хайди Клум отдохнула от бойфренда в одиночестве в Каннах
Хайди Клум ошиблась с выбором наряда
Хайди Клум рекламирует нижнее белье собственного дизайна
Самое популярное за неделю
Комментарии



Яна Рудковская устроила пышный девичник перед венчанием с Евгением Плющенко После почти 8 лет брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко решили обвенчаться.
Гоша Куценко снова стал папой Актер Гоша Куценко принимает поздравления с прибавлением в семье.
Лолиту больше нельзя услышать на волнах Русского радио Вот уже на протяжении более 20 лет Лолита Милявская радует поклонников своим творчеством.
Рианна поработала учителем математики в Африке Несколько дней назад известная певица Рианна опубликовала снимок, который был снят в январе этого года.
Хайди Клум объяснила, почему начала часто обнажаться перед камерой Знаменитая модель Хайди Клум часто выкладывает в своем Инстаграм снимки с новых фотосессий.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.