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Ирина Муравьева решила похудеть ради детей

Сегодня, 12:52
Популярная советская актриса Ирина Муравьева никогда не стеснялась признавать тот факт, что она склонна к полноте.

Ирина Муравьева решила похудеть ради детей
Звезда всегда старалась поддерживать свой вес в норме, чтобы выглядеть хорошо на экране. На днях Ирина Вадимовна сообщила, что хочет сесть на диету ради своих детей.

Ирина Муравьева решила похудеть ради детей


«У меня много родственников, двоюродных и троюродных сестер. Я им потом обязательно расскажу, как правильно похудеть, но сначала все испытываю на себе», - поделилась знаменитость с журналистами.

Напомним, что несколько лет назад у Ирины Муравьевой скончался муж, актриса тяжело это перенесла.

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Ключевые слова: Ирина Муравьева

Количество просмотров: 2 782
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Ты не поверишь!»

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