Ирина Муравьева решила похудеть ради детей

Звезда всегда старалась поддерживать свой вес в норме, чтобы выглядеть хорошо на экране. На днях Ирина Вадимовна сообщила, что хочет сесть на диету ради своих детей.«У меня много родственников, двоюродных и троюродных сестер. Я им потом обязательно расскажу, как правильно похудеть, но сначала все испытываю на себе», - поделилась знаменитость с журналистами.Напомним, что несколько лет назад у Ирины Муравьевой скончался муж, актриса тяжело это перенесла.