Ирина Шейк продемонстрировала плоский живот после родов

Буквально в конце марта у звездной четы, модели Ирины Шейк и знаменитого актера Брэдли Купера, родилась прелестная малышка, которую молодые родители назвали необычным именем Лея де Сена.
Спустя два месяца после рождения девочки Ирина уже вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля, она решила долго не засиживаться на декретном отпуске.
Тогда все присутствовавшие поразились прекрасным видом Ирины.
Недавно же Шейк в сториз в своем микроблоге опубликовала фотографию, на котором она демонстрирует плоский живот.
Стоит отметить, что близкий к паре источник сообщал, что молодая мама пристально следит за тем, что ест, и старается уделять много времени физическим нагрузкам.
Ключевые слова: Ирина Шейк
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