Ирина Шейк продемонстрировала плоский живот после родов

Спустя два месяца после рождения девочки Ирина уже вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля, она решила долго не засиживаться на декретном отпуске.Тогда все присутствовавшие поразились прекрасным видом Ирины.Недавно же Шейк в сториз в своем микроблоге опубликовала фотографию, на котором она демонстрирует плоский живот.Стоит отметить, что близкий к паре источник сообщал, что молодая мама пристально следит за тем, что ест, и старается уделять много времени физическим нагрузкам.